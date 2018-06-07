Умер композитор, писавший песни Киркорову

Народный артист Беларуси, композитор-песенник Эдуард Зарицкий скончался в среду, 6 июня, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Тело музыканта, сотрудничавшего с известными исполнителями, среди которых Филипп Киркоров, было найдено в его квартире в Минске. Зарицкому было 72 года, пишет "Sputnik Беларусь".
О дате похорон и церемонии прощания талантливого композитора пока ничего не известно.
Эдуард Зарицкий
euroradio.fm
Эдуард Зарицкий родился 9 февраля 1946 года в Саратовской области (Россия). Через несколько лет его семья переехала в Минск, где он окончил Белорусскую государственную консерваторию.
За время своей карьеры композитор Зарицкий написал музыку для более чем 500 хитов, не раз писал музыку для песен российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Работы композитора исполняли также такие звезды, как Ярослав Евдокимов, Виктор Вуячич, Эдуард Хиль и другие. Наиболее известными его произведениями являются "Ночные костры", "Прощальная гастроль", "Поверьте, девоньки" и колыбельная "Колыханка".
Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 июня, на 84-м году жизни скончалась великий режиссер Кира Муратова.