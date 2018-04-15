Умер итальянский режиссер Витторио Тавиани

Итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани умер в Риме.

Ему было 88 лет. По желанию членов семьи Тавиани, прощание и похороны (режиссера кремируют) пройдут в кругу близких и родных. Об этом сообщили родственники кинематографиста, передает La Repubblica.

Отметим, что все свои фильмы Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло. В кинематограф они пришли в 1952 году, приняв участие в работе над фильмом "Соперничество".

Позднее в сотрудничестве с Валентино Орсини сняли несколько короткометражных документальных фильмов. Их первая художественная лента "Человек, которого нужно сжечь" вышла в 1962 году.

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Витторио Тавиани globallookpress

Фильмы Тавиани неоднократно удостаивались престижных международных кинопремий. В 1977 году фильм "Отец-хозяин" был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США умер оскароносный режиссер Милош Форман.