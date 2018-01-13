Продюсер рассказал об атаке российской пропаганды на Верку Сердючку

Знаменитый украинский продюсер Юрий Никитин откровенно рассказал о спланированной кампании против Андрея Данилко и его персонажа Верки Сердючки во время песенного конкурса "Евровидение", на котором артист в 2007 году представлял Украину.

Об этом шла речь в его интервью изданию "Гордон".

В частности, Никитин отметил, что кампания против Верки Сердючки началась еще до музыкального конкурса, со скандального российского "Первого канала".

По словам продюсера, украинский артист обошел тогда по популярности группу "Серебро" – личный проект главы "Первого канала" Константина Эрнста и российского музыкального продюсера Максима Фадеева.

"Открыто все обожали Данилко, но на самом деле тогдашняя музыкальная элита России не могла пережить его неконтролируемый уровень популярности", - заявил Никитин.

Юрий Никитин и Андрей Данилко Styler

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Кроме того, продюсер признался, что "Евровидение" и скандал вокруг песни "Dancing Lasha Tumbai" были хорошо продуманной российской пропагандой.

"Для начала важно понимать, что Verka Serduchka никогда не пела фразу “Раша гудбай”. Это была спланированная кампания против самого популярного артиста на территории всего постсоветского пространства Данилко и его персонажа", - заявил бизнесмен.

Верка Сердючка на песенном конкурсе "Евровидение" Ivona

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