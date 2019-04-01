Украинский певец объяснил успех Зеленского на выборах

Украинский певец Александр Положинский, лидер группы "Тартак", объяснил успех комика Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов 31 марта.

Как отметил музыкант в своем Facebook-посте, для этого лидер студии "Квартал 95" работал долгие годы.

Фото: glavred.info

"Господа, а что вас, извините, удивляет? Мужчина лет 15, если не больше, доминирует на нескольких телевизионных каналах, в том числе - на самых рейтинговых. За это время в программах и фильмах регулярно появляется в компании звезд - российских и украинских. Постоянные шутки на политические темы. На его шоу постоянно присутствуют известные политики и госслужащие высокого ранга. Снимается в главной роли в политическом сериале, в котором, насколько мне известно, предлагает простые решения сложных проблем", - написал он в соцсети.

К этому всему Положинский предложил добавить еще несколько важных нюансов:

"К этому добавьте задействованные ресурсы, враждебную пропаганду, предвыборную кампанию, направленную не в мысли, а на эмоции - стеб, троллинг, шутки, приколы, говорят - даже матерные слова. К этому добавьте поток негатива на этого кандидата, который, по моему мнению, сработал не в минус, а в плюс. К этому добавьте все нерешенные проблемы, неоправданные надежды и наказаные преступления. Вспомните о янтаре и "евробляхах". Об убитых активистах. Об осужденных добровольцах. О неосвобожденных заложниках..." - продолжил он..

У нынешнего президента Петра Порошенко, по мнению артиста, еще есть возможность расположить к себе тех, кто за него не голосовал.

"Надо просто захотеть. И сделать то, что он уже не раз озвучивал. Быстро и решительно. Теперь все только от него зависит. А дальше уже и от всех нас", - резюмировал Положинский.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленского с уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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