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Украинский диджей показал, как создает музыку для "Бумбокса": видео

1.4тЧитать новость на украинском

Диджей Валентин Матиюк показал, как создает музыку для легендарной украинской группы "Бумбокс", участником которой является уже 14 лет.

Это произошло во время презентации новых винилов коллектива в Fedoriv hub (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я уже 14 лет играю в "Бумбоксе". Меня часто спрашивают, что я делаю в группе, поэтому я наконец-то покажу это", - пошутил Dj Валик перед тем, как продемонстрировать, какие сэмплы использовал в альбомах "Люди" и "Голий Король".

Dj Валик

Фото: Оля Закревская

Например, в песне "Сталеві квіти" звучит сэмпл с пластинки ансамбль скрипачей Большого Театра СССР, изданной лейблом "Мелодия" в 1968 году, которую Валик приобрел на львовской барахолке в 2010 году.

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Dj Валик

Фото: Оля Закревская

А в песне "Люди" звучит отрывок из пластинки "Famous jazz singers", которая вышла на лейбле "Балкантон" в 1971 году, а приобрел он ее на барахолке книжного рынка "Петровка" в 2001 году за 10 гривен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее группа "Бумбокс" выпустила клип на песню "Колишня".

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Бумбокс
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