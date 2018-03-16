Украинский диджей показал, как создает музыку для "Бумбокса": видео

Диджей Валентин Матиюк показал, как создает музыку для легендарной украинской группы "Бумбокс", участником которой является уже 14 лет.

Это произошло во время презентации новых винилов коллектива в Fedoriv hub (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Я уже 14 лет играю в "Бумбоксе". Меня часто спрашивают, что я делаю в группе, поэтому я наконец-то покажу это", - пошутил Dj Валик перед тем, как продемонстрировать, какие сэмплы использовал в альбомах "Люди" и "Голий Король".

Dj Валик Фото: Оля Закревская

Например, в песне "Сталеві квіти" звучит сэмпл с пластинки ансамбль скрипачей Большого Театра СССР, изданной лейблом "Мелодия" в 1968 году, которую Валик приобрел на львовской барахолке в 2010 году.

Dj Валик Фото: Оля Закревская

А в песне "Люди" звучит отрывок из пластинки "Famous jazz singers", которая вышла на лейбле "Балкантон" в 1971 году, а приобрел он ее на барахолке книжного рынка "Петровка" в 2001 году за 10 гривен.

Как сообщал "Обозреватель", ранее группа "Бумбокс" выпустила клип на песню "Колишня".