Украинские рокеры растрогали эмоциональным клипом с ветеранами Донбасса

Украинская рок-группа "Беz Обмежень" представила в сети эмоциональный клип на песню "Воля", которая также стала саундтреком к военной драме "Позывной "Бандерас".

На YouTube-канале музыканты презентовали зрителю свой сюжет, рассказывающий о событиях на востоке Украины. В съемках клипа также приняли участие ветераны АТО.

"Это история жизнеутверждения и силы духа нашего народа. История, которая не оставит равнодушным никого. Этой работой мы хотели бы напомнить, благодаря кому мы имеем возможность жить мирной жизнью и поблагодарить наших воинов за мужество и отвагу", - прокомментировали клип музыканты.

Авторы клипа попытались максимально передать атмосферу боевых действий. Съемки видео проходили на одном из военных полигонов.

Клип, опубликованный в четверг, 27 сентября, собрал в сети более 30 тыс. просмотров и десятки комментариев, в которых музыкантов поблагодарили за столь пронзительную видеоработу.

"Низкий поклон всем защитникам Украины и вам, ребята, за то, что поддерживаете их такими работами", - отметили в одном из комментариев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Fontaliza презентовали провокационный клип, снятый на смартфон.