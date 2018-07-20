Украинская звезда Голливуда показала судьбоносное фото из юности

Киноактриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко впечатлила фанов судьбоносным фото более чем 20-летней давности.

На личной странице в Instagram знаменитость показала снимок из юности, с которого и началась ее карьера.

Ольга Куриленко Фото: niklife.com.ua

"Эту фотографию я послала в Московское модельное агентство когда мне было 13/14 лет, и меня пригласили на пробы. Эта фотография изменила всю мою жизнь!" - написала под снимком Куриленко.

На однотонной портретной фотографии будущая звезда Голливуда запечатлена перед камерой вполоборота. Несмотря на то, что Куриленко еще совсем юная, узнать ее довольно просто.

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Менее чем за сутки снимок в соцсети собрал без малого 20 тыс. лайков. Фолловеры Куриленко принялись активно обсуждать внешность еще юной девушки.

"Волшебное фото! И это выражение лица", "Такая маленькая, но очень уверенная", "Очень красивая", - отметили под снимком.

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