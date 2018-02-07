Украинская группа сняла треш-видео о подростковых вечеринках

Альтернативная украинская группа "Пошлая Молли" шокировала сеть своим новым клипом на трек "Типичная вечеринка с бассейном" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Видео молодые музыканты опубликовали на своем YouTube-канале.
В клипе показаны откровенные сцены с наркотиками и алкоголем, который распивают подростки на громкой вечеринке. В видео также присутствует ненормативная лексика.
Главные роли в клипе исполнили Яна Крюкова, Валерия Караман и Иван Вороненко. Режиссером выступила Лю Чиркова из творческого объединения Indigo Flow.
Как сообщал "Обозреватель", группа DETACH выступят в Киеве в сопровождении симфонического оркестра.