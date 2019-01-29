Угадай звезду в маске: забавный тест для знатоков шоубиза

Хорошо ли вы знаете звезд шоу-бизнеса в лицо? Узнаете на любом фото? А если это лицо будет скрываться за маской?

OBOZREVATEL предлагает читателями мини-игру с 10 снимками - на них изображены знаменитости, но их лица скрыты за масками. Угадайте, кто изображен на фото, итогами теста делитесь в комментариях (правильным может быть только один вариант ответа).

Как писал ранее OBOZREVATEL, насыщенный корпоративами и новогодними концертами декабрь остался позади, а это значит - пришло время отдохнуть. В январе сливки украинского шоу-бизнеса словно по команде отправились на солнечные стороны планеты: Таиланд, Мексика, Маврикий. Кто-то ограничился жаркими пляжами, кто-то предпочел памятники древних цивилизаций. Мы узнали, где отдыхали в этом году знаменитости и во сколько обошлись их зимние каникулы.

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