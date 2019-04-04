Участница добровольно покинет проект? Чего ждать от пятого выпуска шоу "Холостяк-9"

В пятом выпуске шоу "Холостяк-9" участница Оля, которая имела особую привилегию в общении с главным героем Никитой Добрыниным, добровольно захочет покинуть проект.
Судя по анонсу, девушка пойдет на долгожданное персональное свидание, но произойдет нечто такое, из-за чего она захочет собрать вещи и уйти (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
В пятом выпуска зрители узнают, сможет ли Никита остановить Олю, а также, что именно ее так расстроило, раз она решилась пойти на такой шаг. Ведь долгое время участница поддерживала тесную связь с героем по телефону. Однако, в четвертом выпуске она лишилась такой возможности.
Также Добрынин пригласит четверых девушек на необычное групповое свидание, где они будут учиться друг у друга танцевать. Юля сможет проявить все свое обаяние в страстных движениях.
Марина попытаетсясоблазнить главного героя. А вот с Наташей будет сложнее всего, из-за чего ей придется придумать способ завоевать внимание и расположение Никиты, чтобы не вылететь с проекта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке. С проекта ушли сразу три девушки.
В четвертом выпуске раскрылась главная тайна шоу: девушки узнали о телефоне, который Никита подарил Оле.
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