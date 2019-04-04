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Участница добровольно покинет проект? Чего ждать от пятого выпуска шоу "Холостяк-9"

1.1тЧитать материал на украинском

В пятом выпуске шоу "Холостяк-9" участница Оля, которая имела особую привилегию в общении с главным героем Никитой Добрыниным, добровольно захочет покинуть проект.

Судя по анонсу, девушка пойдет на долгожданное персональное свидание, но произойдет нечто такое, из-за чего она захочет собрать вещи и уйти (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Участница добровольно покинет проект? Чего ждать от пятого выпуска шоу "Холостяк-9"

В пятом выпуска зрители узнают, сможет ли Никита остановить Олю, а также, что именно ее так расстроило, раз она решилась пойти на такой шаг. Ведь долгое время участница поддерживала тесную связь с героем по телефону. Однако, в четвертом выпуске она лишилась такой возможности.

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Также Добрынин пригласит четверых девушек на необычное групповое свидание, где они будут учиться друг у друга танцевать. Юля сможет проявить все свое обаяние в страстных движениях.

Марина попытаетсясоблазнить главного героя. А вот с Наташей будет сложнее всего, из-за чего ей придется придумать способ завоевать внимание и расположение Никиты, чтобы не вылететь с проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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