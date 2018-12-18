''У него — дворец!'' Стало известно о заоблачных богатствах ''отца'' КВН Маслякова

Стало известно о многочисленных домах и дорогих машинах, которыми владеет один из основателей и бессменный ведущий КВН Александр Масляков.

Его давний друг и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал о богатствах коллеги, добавив, что Масляков с помощью юмористической программы обеспечил себе и своей семье безбедную жизнь на долгие годы, пишет "Экспресс-газета".

Ведущий КВН является обладателем огромной квартиры в центре Москвы, общая площадь которой составляет 200 квадратных метров, шикарного дома на Рублевке, напоминающего дворец, с несколькими гектарами земли в придачу. К тому же, Масляков любит дорогие машины, имея в своем распоряжении внушительный автопарк.

Александр Масляков Кадр из выпуска КВН

"Понятно, что он — небедный человек, его программа стабильно бьет все рейтинги. Но Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать: у него дом-дворец, иномарки, квартиры", — подчеркнул Гусман.

Отметим, что многих россиян смущает истинный источник доходов Маслякова. Как оказалось, команды платят так называемый членский взнос за право участвовать в игре. Только на этом Масляков зарабатывает порядка 250-ти тысяч долларов в год. К тому же, создатели продают права на трансляцию "Первому каналу", за что получают приличные деньги. Так, по информации Forbes, средний доход КВН за год составляет около 330 миллионов рублей (почти 5 миллионов долларов).

Дом Маслякова на Рублевке Экспресс-газета

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году известного российского телеведущего, которого считают "отцом" КВН, Александра Маслякова обвинили в крупных махинациях с недвижимостью. Так, в 2011 году Масляков стал руководителем государственного унитарного предприятия (ГУП) "Московский молодежный центр "Планета КВН", которому за счет госбюджета по инициативе президента России Владимира Путина передали реконструированный столичный кинотеатр "Гавана".

В это же время Масляков оставался учредителем творческого объединения "АМиК", которому принадлежат права на бренд КВН. Позже он стал индивидуальным предпринимателем, а российские законы запрещают совмещать руководство ГУП с частным бизнесом.