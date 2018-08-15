У Ани Лорак годовщина свадьбы: ждать ли хэппи-энда в истории с изменой

В среду, 15 августа, у украинской исполнительницы Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу - годовщина свадьбы. Пара сейчас переживает не самые легкие времена, так как ранее Мурата поймали на публичной супружеской измене в киевском ночном клубе.

В сети активно обсуждают произошедшее: фанаты Ани всячески пытались поддержать кумира, оставляя ей теплые слова и пожелания в социальной сети, в то время как на Мурата, а также на его предполагаемую любовницу Яну Беляеву обрушился мощный шквал критики и негодования. Сама же певица не комментирует семейный скандал, но недавно в СМИ появилась информация о том, что она якобы готова простить изменщика.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить некоторые детали из личной жизни Лорак и Налчаджиоглу.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 5 Янв 2018 в 5:34 PST

Каролина и Мурат поженились 15 августа 2009 году. Пара расписалась в центральном ЗАГСе Киева, отметив событие скромно в кругу друзей, а спустя некоторое время отпраздновала свою свадьбу с большим размахом в Турции, на родине супруга.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:16 PDT

Со своим будущим мужем певица познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. В 2006 году Мурат переехал в Украину, а два года спустя сделал певице предложение руки и сердца.

История любви Каролины и Мурата всегда была предметом восхищения поклонников знаменитой артистки, в особенности, когда у них в 2011 году родилась дочь. Многие считали их образцовой семьей, так как публике демонстрировалась всегда только положительная сторона.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 12 Июн 2018 в 7:10 PDT

Однако, по словам знакомых украинской певицы их брак с Муратом всегда был фиктивным. Более того, мужчина якобы всегда испытывал слабость к женскому полу, часто изменял Лорак и "переспал со всеми ее подругами".

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 11 Июн 2018 в 4:36 PDT

"Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил... Раньше он хоть стеснялся. А теперь совсем охр*нел и изменяет уже открыто", - рассказала женщина из окружения Ани. Она добавила, что, скорее всего, пара не дотянет к десятилетнему юбилею со дня свадьбы, который они могли праздновать в следующем году.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 4 Мар 2018 в 3:10 PST

Примечательно, что ни Лорак, ни Мурат не комментировали ситуацию официально. Хотя при этом Налчаджиоглу не перестает проявлять активность в социальных сетях: регулярно лайкать фотографии своей жены и даже выложил снимок с весьма красноречивой фразой с просьбой "не судить его, так как посторонние не знают и половины того, что творится в его душе".

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 6 Янв 2018 в 7:30 PST

В то же время отец Ани Лорак Мирослав Куек рассказал, что у его дочери с мужем "все нормально". Никакой измены не было, а СМИ просто распускают сплетни и портят им жизнь. По его словам, пара до сих пор вместе.

Свадьба Ани Лорак Сегодня

Также факт измены и отношений с мужем Лорак отрицает и сама Беляева, которой приписывают роман с Муратом. Она заявила, что знакома с ним почти три года, однако никаких романтических отношений между ними не было. Более того, Яна утверждает, что на скандальном видео из ночного клуба изображена вовсе не она.

Свадьба Ани Лорак Сегодня

Свадьба Ани Лорак viva.ua

Свадьба Ани Лорак viva.ua

Как далее будут развиваться отношения Ани Лорак с ее мужем - судить сложно, однако поклонники звезды активно настраивают ее против мужчины, заявляя, что она поддерживает иллюзию брака и не имеет уважение к себе, если до сих пор не бросила изменщика.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужа Лорак Мурата Налчаджиоглу засняли на видео в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой тусовщицы Яны Беляевой. В это время Лорак участвовала в фестивале "Жара", который проходил в Баку (Азербайджан). Супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу и касался ее интимных зон.

Позже СМИ опубликовали детали о похождениях мужа Ани Лорак. Очевидцы рассказали, что Налчаджиоглу никогда не владел собственным бизнесом - он получил все благодаря женитьбе на Каролине. Более того, он увлекался наркотиками.