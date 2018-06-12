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СпортLady

Трусы поверх брюк: солистка группы "А-Студио" удивила образом

2.5тЧитать новость на украинском

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия продемонстрировала экстравагантный и смелый образ. Для музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2018. Трансформация" артистка выбрала наряд в стиле Леди Гаги.

Топурия появилась на людях в белом костюме. Кети надела трусы поверх странных брюк.

Группа "А-Студио"

Фото: instagram.com/muztv

Группа "А-Студио"

Фото: instagram.com/keti_one_official

"Новая Жанна Агузарова", "Сапоги в трусах, а сверху вообще клеенкой обмоталась", "Ну это же просто кошмар", " Агузаровой по ходу стала", - комментируют пользователи в Instagram.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Киркоров поджег Собчак и "проколол" Бузову на премии "МУЗ-ТВ". На странице в соцсети Киркоров показал записи репетиции.

Персона
Кети Топурия
Место
Россия
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