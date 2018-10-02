"Три богатыря!" Фото Макаревича в молодости вызвало ажиотаж в сети

Известный певец, лидер легендарной рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился архивным фото в молодости. (Чтобы увидеть фото, доскрольте новость до конца).

На снимке времен 90-х, который Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook, он запечатлен с другими участниками группы.

Поклонники щедро осыпали певца комплиментами. "Красавцы! Три богатыря!", "Сейчас таких фото не делают", "Молодые, красивые, талантливые. Да и сейчас такие же!" - пишут они в комментариях. Одна из пользователей вспомнила историю тех времен, когда смогла лично увидеть кумира молодежи, приняв его за какого-то "лохмача".

Фото Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее культовая музыкальная группа обнародовала обнаженное раритетное фото участников.