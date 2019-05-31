Тодоренко поразила сеть свадебным платьем: сколько стоит наряд

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая в скором времени планирует пышную свадьбу, засветила в сети дорогостоящее свадебное платье от элитного российского салона.

Звезда в октябре 2018 года тайно расписалась со своим возлюбленным Владом Топаловым, но не праздновала событие. Теперь же ведущая показала варианты нарядов для торжества на личной странице в Instagram. OBOZREVATEL решил рассказать, во сколько может обойтись свадебный наряд Тодоренко и кто будет заниматься его созданием.

Регина Тодоренко МедиаНяня

Так, Регина отметила, что в настоящее время согласовывает эскиз платья с дизайнерами. За услугами она обратилась в элитный салон Москвы EDEM COUTURE, который специализируется на создании эксклюзивных вечерних и свадебных нарядов. Бренд также выпускает кутюрные коллекции.

Свадебное платье Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Так как каждая модель создается индивидуально под клиента, то однозначно назвать стоимость платья для Регины Тодоренко невозможно. Однако удалось выяснить, что минимальная цена свадебного наряда составляет 150 тысяч рублей (более 60 тыс. гривен или 2,2 тыс. долларов). В среднем платье из салона обходится клиентам в 300-500 тысяч рублей (120-200 ты. гривен или от 4,5 до 7,5 тыс. долларов). Информацию о стоимости нарядов ранее обнародовали модельеры салона.

Свадебное платье Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Отметим, что цены на кутюрное платье в московском салоне EDEM достигают 3,5 миллионов рублей (1,5 млн гривен или 55 тыс. долларов).

Добавим, что поклонники Регины посоветовали ей выбрать для свадьбы пышное платье, следовательно, если она поступит таким образом – на наряд ей придется выложить "кругленькую" сумму.

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