Светлану Лободу экстренно прооперировали: что случилось

Украинская певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Теперь в течение недели ей придется соблюдать строгий постельный режим.

Об этом сообщает SUPER со ссылкой на источник в московской клинике, куда госпитализировали артистку.

На данный момент врачам удалось стабилизировать состоянии певицы.

Кроме того, все даты концертов Лободы в Москве, запланированные на конец октября, перенесли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Москве экстренно госпитализировали популярную украинскую певицу Светлана Лободу. Артистку доставили в больницу с сильными болями в животе.