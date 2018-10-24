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Светлану Лободу экстренно прооперировали: что случилось

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Украинская певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Теперь в течение недели ей придется соблюдать строгий постельный режим.

Об этом сообщает SUPER со ссылкой на источник в московской клинике, куда госпитализировали артистку.

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На данный момент врачам удалось стабилизировать состоянии певицы.

Кроме того, все даты концертов Лободы в Москве, запланированные на конец октября, перенесли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Москве экстренно госпитализировали популярную украинскую певицу Светлана Лободу. Артистку доставили в больницу с сильными болями в животе.

Персона
Светлана Лобода (LOBODA)
Место
РоссияМосква
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