''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

Украинская певица Ани Лорак, переживающая в настоящее время скандальный разрыв со своим супругом, сделала душещипательное признание, к которому готовила своих поклонников несколько дней.

Так, артистка презентовала новую песню, в которой поет о личной семейной драме и чувствах, которые она переживала в то время, когда все СМИ обсуждали публичную измену ее мужа Мурата. О выходе новой композиции Лорак сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В строчках песни поется: "Я видела сон, в котором она целует тебя. Но так не честно", а также артистка заявляет, что "решает сама, с кем делить свое счастье".

Скриншот из лирик-видео YouTube

Поклонники Ани Лорак посчитали песню автобиографической и отметили, что ее строчки содержат скрытый подтекст - таким образом Каролина публично заявила о своем разрыве с Муратом, а премьера композиции поможет звезде "выкричать свою боль".

"Каролиночка, все пройдет, отпустите. К вам стучится новая любовь - сильнее и мощнее", - подбодрили звезду фанаты и добавили, что признание певицы заставило их плакать.

"Крик души. Так грустно и жизненно.. На основании пережитого", - подчеркнули фолловеры.

Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов, где он проводил свидание с темноволосой молодой красавицей Яной Беляевой. В то время Лорак была за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с супругом знаменитой певицы. Она подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но настаивала на том, что ее с кем-то перепутали и на ролике изображена не она.

В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что Лорак и Мурат все же подали на развод. Артистка слухи о семейной драме не комментирует.