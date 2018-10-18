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''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

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Украинская певица Ани Лорак, переживающая в настоящее время скандальный разрыв со своим супругом, сделала душещипательное признание, к которому готовила своих поклонников несколько дней.

Так, артистка презентовала новую песню, в которой поет о личной семейной драме и чувствах, которые она переживала в то время, когда все СМИ обсуждали публичную измену ее мужа Мурата. О выходе новой композиции Лорак сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В строчках песни поется: "Я видела сон, в котором она целует тебя. Но так не честно", а также артистка заявляет, что "решает сама, с кем делить свое счастье".

''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

Скриншот из лирик-видео

YouTube

Поклонники Ани Лорак посчитали песню автобиографической и отметили, что ее строчки содержат скрытый подтекст - таким образом Каролина публично заявила о своем разрыве с Муратом, а премьера композиции поможет звезде "выкричать свою боль".

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"Каролиночка, все пройдет, отпустите. К вам стучится новая любовь - сильнее и мощнее", - подбодрили звезду фанаты и добавили, что признание певицы заставило их плакать.

"Крик души. Так грустно и жизненно.. На основании пережитого", - подчеркнули фолловеры.

''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

''Стучится новая любовь...'' Обманутая Лорак ошеломила личным признанием

Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов, где он проводил свидание с темноволосой молодой красавицей Яной Беляевой. В то время Лорак была за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с супругом знаменитой певицы. Она подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но настаивала на том, что ее с кем-то перепутали и на ролике изображена не она.

В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что Лорак и Мурат все же подали на развод. Артистка слухи о семейной драме не комментирует.

Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
У предателей жизнь рушится всегда, он , бедняга, не вьідержал жизнь в мокселе, сбежал в Киев, от своей популярной российской женьі.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Действительно = на кой куй мне ее постельные проблемы . Далее не продолжаю т.к. все сказано
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Premunitus Praemonitus
Premunitus Praemonitus
Вона все більше стає схожою на Валерія Леонтьєва, особливо на першому фото!! Ось до чого пластика доводить!!
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