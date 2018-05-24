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Иерусалим могут лишить "Евровидения-2019"

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Организаторы "Евровидения" призвали поклонников песенного конкурса не спешить с покупкой билетов в Иерусалим, где предварительно правительство Израиля планирует провести "Евровидение-2019" после победы певицы Нетты Барзилай в Португалии.

Об этом представители главного музыкального состязания Европы написали на официальной странице конкурса в Facebook. Все дело в том, что город может так и не получить право принимать "Евровидение" ввиду своего неопределенного статуса, а также недавних скандальных событий, связанных с переносом американского посольства.

Вскоре после победы израильской певицы Нетты Барзилай на "Евровидении-2018" сеть облетела новость, что принимать конкурс в следующем году будет именно Иерусалим, что не является обязательным условием для его проведения.

"Нетта, ты принесла большую славу Израилю. В следующем году - в Иерусалиме!" - поспешил написать в своем Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще до официального согласования места проведения конкурса с Европейским вещательным союзом (ЕВС).

Подобное заявление не вызвало бы замешательств, если бы речь шла о другой стране и другом городе, однако ситуация с Иерусалимом является несколько особенной.

Вопрос восточной части древнего города остается одной из главных проблем в палестино-израильском конфликте. Восточный Иерусалим был занят еврейским государством уже в 60-х годах 20-го века, и с тех пор правительство страны неизменно заявляет, что объединенный город является столицей Израиля, что сильно противоречит намерениям палестинцев.

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В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп, исполняя одно из своих предвыборных обещаний, объявил перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означало признание Белым домом города в качестве столицы Израиля. Данное решение возмутило Евросоюз и арабские государства.

Посольство США таки перенесли 14 мая. Торжественное мероприятие привело к массовым протестам палестинцев, в результате чего у границы сектора Газа случились кровопролитные столкновения.

В регламенте песенного конкурса прописан пункт о его аполитичности, именно поэтому Иерусалиму потенциально могут не дать право провести "Евровидение" в мае 2019 года.

"Уже ждете "Евровидения" в следующем году? Мы тоже! Но не покупайте уже билеты на самолет, следите за нашими официальными страницами, чтобы узнать, когда и где пройдет конкурс", - говорится в сообщении представителей конкурса.

Наряду с этим некоторые страны уже призвали к бойкоту "Евровидения-2019" из-за сложившейся ситуации. Например, исландцы на этой неделе создали онлайн-петицию о неучастии в конкурсе в знак поддержки палестинцев. В документе указано: "Пока нарушаются права палестинцев, нельзя простить участие в таком гламурном событии, как "Евровидение".

Как сообщалось ранее, организаторы "Евровидения" неожиданно перенесли дату песенного конкурса, который состоится в 2019 году в Израиле, на вторую половину мая.

Читайте также на OBOZREVATEL, как вокруг победительницы "Евровидения-2018" разгорелся антисемитский скандал.

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Тема
Евровидение-2019
Персона
Нетта Барзилай (Netta)
Место
Израиль
Объект
Евровидение
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White Arthur
White Arthur
Полный бред, если они аполитчны, то какая разница чья часть восточного Иерусама, антисимиты скоро злебнут от мусульман по полной. Жители Бельгии, Германии и Франции уже не могут спокойно жить у себя дома...
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Бойко Владимир
Бойко Владимир
White Arthur, это типа еслибы выиграла самойлова и конкурс решили бы провести в Севастополе, поэтому и аполитичны не лезут в спорные вопросы.
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