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''Старуха'' vs. ''милашка'': новый имидж Нади Дорофеевой вызвал споры в сети

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Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила своих подписчиков кардинально новым имиджем. 26 января певица поделилась в соцсети фотографией, на которой запечатлена с новым, пепельным цветом волос.

С того времени под свежими снимками знаменитости не прекращаются споры: некоторые фолловеры восприняли новый имидж звезды позитивно, некоторые посчитали, что выбранный цвет Дорофееву "старит" и "делает бледной" (ниже на странице принимайте участие в голосовании).

Некогда рыжая, затем шатенка Дорофеева изрядно удивила поклонников выбором цвета. "Почему бы и нет", - написала она под одним из снимков в Instagram.

Первая фотографий исполнительницы в новом облике собрала более 2,5 тыс. комментариев, большей частью которых стали дискуссии на тему того, к лицу ли ей выбранный цвет. Мнением на этот OBOZREVATEL решил поинтересоваться и у читателя.

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Персоны
Надя ДорофееваВремя и Стекло
Место
Украина
Теги
соцсетиInstagramсмена имиджашоу-бизнес
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