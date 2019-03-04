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/Шоубиз

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

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Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) показала в сети очередной откровенный снимок, вызвав споры в сети.

Так, звезда опубликовала фото, на котором позирует в черном боди и блестящей накидке, в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры в своих мнениях разделились на две категории: одним очень понравилась фигура Насти, а также ее образ. Другие же раскритиковали певицу за пикантный снимок, отметив, что ей пора одеться, а также необходимо худеть.

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"Стареет, мрачнеет, дурнеет..." – упрекнули Настю фолловеры.

"Пора уже одеться и худеть. 80 килограмм счастья", – добавили другие.

"Красотка! За собой следите!" – возмутились в свою очередь поклонники артистки.

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

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В одних трусах! Каменских удивила сеть откровенным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских также спровоцировала бурную критику откровенным снимком. Звезда продемонстрировала свою оголенную "пятую точку" на отдыхе, чем вызвала недовольство фанатов.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Тег
шоу-бизнес
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