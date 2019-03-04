"Стареет, пора бы одеться!" Каменских разозлила сеть полуголым снимком

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) показала в сети очередной откровенный снимок, вызвав споры в сети.

Так, звезда опубликовала фото, на котором позирует в черном боди и блестящей накидке, в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры в своих мнениях разделились на две категории: одним очень понравилась фигура Насти, а также ее образ. Другие же раскритиковали певицу за пикантный снимок, отметив, что ей пора одеться, а также необходимо худеть.

"Стареет, мрачнеет, дурнеет..." – упрекнули Настю фолловеры.

"Пора уже одеться и худеть. 80 килограмм счастья", – добавили другие.

"Красотка! За собой следите!" – возмутились в свою очередь поклонники артистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских также спровоцировала бурную критику откровенным снимком. Звезда продемонстрировала свою оголенную "пятую точку" на отдыхе, чем вызвала недовольство фанатов.

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