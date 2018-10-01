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СпортLady

"Стареет Максим..." Муж Пугачевой рассмешил сеть домашним видео

1.1тЧитать материал на украинском

Российский комик Максим Галкин, муж примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, рассмешил поклонников забавным роликом, на котором показывает как ему приходится трудиться у себя дома (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Артист показал, как ухаживает за домашним садом, при этом он весело комментирует свои действия, а за всем происходящим следит их с Аллой сын Гарри. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Максима.

"Трудовое утро", - подписал Галкин видео, добавив, что физический труд облагораживает человека.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Instagram @maxgalkinru

В комментариях к посту многочисленные подписчики артиста отметили, что он подает достойный пример своим детям, однако такое увлечение, как садоводство, совершенно не подходит ему по возрасту.

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"Стареет Максим... К садоводству потянуло", - шутливо отметили некоторые фоловеры, добавив, что скоро комик будет выглядеть старше своей 69-летней супруги.

"Стареет Максим..." Муж Пугачевой рассмешил сеть домашним видео

"Стареет Максим..." Муж Пугачевой рассмешил сеть домашним видео

"Стареет Максим..." Муж Пугачевой рассмешил сеть домашним видео

"Стареет Максим..." Муж Пугачевой рассмешил сеть домашним видео

"Стареет Максим..." Муж Пугачевой рассмешил сеть домашним видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники российской примадонны Аллы Пугачевой усомнились в отцовстве Максима Галкина, обратив внимание на сходство детей артистки и ее экс-супруга, певца Филиппа Киркорова.

Персоны
Максим ГалкинАлла Пугачева
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