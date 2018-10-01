"Стареет Максим..." Муж Пугачевой рассмешил сеть домашним видео

Российский комик Максим Галкин, муж примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, рассмешил поклонников забавным роликом, на котором показывает как ему приходится трудиться у себя дома (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Артист показал, как ухаживает за домашним садом, при этом он весело комментирует свои действия, а за всем происходящим следит их с Аллой сын Гарри. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Максима.

"Трудовое утро", - подписал Галкин видео, добавив, что физический труд облагораживает человека.

Скриншот из видео Instagram @maxgalkinru

В комментариях к посту многочисленные подписчики артиста отметили, что он подает достойный пример своим детям, однако такое увлечение, как садоводство, совершенно не подходит ему по возрасту.

"Стареет Максим... К садоводству потянуло", - шутливо отметили некоторые фоловеры, добавив, что скоро комик будет выглядеть старше своей 69-летней супруги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники российской примадонны Аллы Пугачевой усомнились в отцовстве Максима Галкина, обратив внимание на сходство детей артистки и ее экс-супруга, певца Филиппа Киркорова.