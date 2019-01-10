''Станет лидером всего мира'': звезда балета оскандалилась заявлением о величии Путина

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, сделал очередное заявление о "величии" президента России Владимира Путина.

По мнению 29-летнего Полунина, Путин должен стать "лидером всего мира", и тогда он "полностью победит зло на планете". Абсурдное высказывание эпатажный танцор разместил на своей странице в Instagram.

"Появилось сильное ощущение, а что если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира. Я Буду молится за это, потому что это будет полная победа над злом. Он хороший человек, сильный, харизматичный, полный света и любви. Пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю что это и будет будущее, моя энергия поможет ему в этом", – написал Полунин.

Его подписчики активно отреагировали на странный пост, однако их мнения разделились на два "лагеря". Одни посчитали скандального артиста неадекватным и лишенным здравого рассудка. В свою очередь, нашлись и те, кто решил, что Сергей таким образом просто троллит публику, а его заявления являются банальной провокацией.

"У него крыша потекла. Что его так кроет? Какая цель?" – возмутились фолловеры.

"Может это жирный троллинг такой? Самый прикол в том, что не понятно, то ли он сам так думает, то ли шутит", – предположили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полунин спровоцировал скандал в сети тем, что встал на защиту Путина. Танцор заявил, что к президенту России относятся несправедливо, и он якобы не заслуживает этого.

Позже артист балета похвастался татуировкой с главой России Владимиром Путиным, которую он набил у себя на груди. Поступок Полунина разъярил пользователей сети. Они осудили танцора, отметив, что у него "Бог отобрал ум".