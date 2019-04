Стало известно об отношениях путиниста Полунина с известной спортсменкой из РФ

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который неоднократно признавался в любви Владимиру Путину, а недавно отметил, что получает удовольствие от ненависти общества в свой адрес, закрутил роман с известной российской спортсменкой.

Так, избранницей Полунина стала 24-летняя фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Елена Ильиных. Вместе они появились на церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards. На этом же мероприятии Сергей открыто заявил, что Елена действительно его любимая. Совместные снимки пары также появились и в Instagram.

В рамках церемонии вручения премии Crocus Fitness Awards, которая состоялась в Москве, вручали награды за достижения в области спорта и здорового образа жизни. Полунин, в свою очередь, стал лауреатом особой номинации Best of the best. Танцор присутствовал на гала-ужине и концертной программе. Поднявшись на сцену, он подчеркнул, что пришел на мероприятие исключительно ради фигуристки.

"Спасибо большое! На самом деле это немного неожиданно. Я пришел сюда поддержать моего любимого человека Елену... Мне очень приятно, что Crocus Fitness наградил меня. Я нечасто получаю какие-то награды", – произнес со сцены Полунин.

Напомним, у 29-летнего Сергея Полунина было несколько серьезных романов. В 2012 году он встречался с балериной Хелен Кроуфорд. После двух лет отношений пара рассталась. Говорили, что причиной стало нежелание артиста заводить детей.

Затем Сергея неоднократно видели в компании балерины Юлии Столярчук, но танцоры не подтвердили роман. Последние отношения артиста с примой Лондонского балета Натальей Осиповой закончились два года назад.

О 24-летней Елене Ильиных известно лишь, что фигуристка встречалась с российским баскетболистом Вячеславом Федорченко. Елена отметила, что предпочитает не комментировать личные отношения.

