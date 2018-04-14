Срочно госпитализирован экс-вокалист Deep Purple

В Минске срочно госпитализировали бывшего вокалиста британской рок-группы Deep Purple Джо Линна Тернера.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Беларуси Юлию Бородун.

Отмечается, что у Тернера был инфаркт миокарда, но сейчас его состояние стабильное.

"Известный музыкант поступил в минскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) вечером 13 апреля с инфарктом миокарда", - рассказала Бородун.

По ее словам, лечение проводится всеми возможными современными методами.

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