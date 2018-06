Спустя два месяца: в Швеции похоронили умершего диджея Avicii

Известного шведского диджея Avicii, (Тима Берглинга), который внезапно умер в апреле 2018 года, похоронили на его родине - в Стокгольме (Швеция).

Артист скончался в возрасте 28 лет в результате суицида в городе Маскат (Оман). Церемонию похорон смогли провести только спустя два месяца, пишет Daily Mail.

Траурная церемония была закрытой для посторонних, на ней присутствовали только родные и близкие друзья Тима.

Avicii elheraldo.co

Отметим, причины смерти музыканта до сих пор не раскрываются. По предварительной версии, Avicii умер от обильной кровопотери в результате суицида. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже выяснилось, что у погибшего диджея Avicii была тайная семья.