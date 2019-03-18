"Спасти могло только чудо": врач раскрыл нюансы болезни Началовой

Исходя из известных диагнозов, спасти популярную российскую поп-певицу, телеведущую и актрису Юлию Началову, которая умерла в больнице Москвы 16 марта, могло только чудо.

Такое заявление в комментарии "Экспресс-газете" сделал российский врач-эндокринолог Арсен Хабилов. Он также отметил, что на состояние артистки крайне негативно повлияли чрезмерные нагрузки и переутомление.

"Для того чтобы так загнать свой организм, во-первых, надо, чтобы был какой-то очаг — изначально слабое место. Плюс страшные перегрузки. У каждого свой запас прочности", — подчеркнул эксперт.

Юлия Началова Известия

"Тут, надо полагать, с деньгами проблем не было, но человек совершенно не реагировал на сигналы, которые посылал ему организм. Пришпоривал, когда надо уже отпустить поводья", — сказал доктор.

Хабилов отметил, что у него нет сомнений в том, что врачи сделали все возможное для спасения поп-звезды.

"Но когда у пациента с "букетом" начинается заражение крови, некроз тканей — тут гарантий быть не может. Полагаю, уже в момент перевода на аппарат ИВЛ было понятно, что спасти Юлю может только чудо", - подытожил он.

Юлия Началова Экспресс-газета

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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