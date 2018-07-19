"Спасибо, батоно!" В сети ажиотаж из-за дня рождения легендарного Кикабидзе

Известный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе празднует юбилей. Так, в четверг, 19 июля звезде исполняется 80 лет.
В сети активно поздравляют знаменитого артиста с праздником. OBOZREVATEL собрал пожелания, которые оставили поклонники творчества Кикабидзе на страницах в соцсетях.
Так, одним из первых пост о дне рождения написал сам Вахтанг Константинович.
"Ребята, а мне 80!" - радостно написал Кикабидзе на своей странице в Facebook.
Другие пользователи также принялись поздравлять актера и певца с юбилеем.
Сьогодні День Народження Великого Вахтанга Костянтиновича Кікабідзе.— Ahmad (@AlAhmediya) 19 июля 2018 г.
Спасибо, Батоно!
გმადლობთ, ბატონო! pic.twitter.com/eMb5bp1po6
Сегодня Вахтангу Кикабидзе исполнилось 80 лет!🍾🎉 pic.twitter.com/Qv8UkNRW59— Ґеша✌🇺🇦 (@geshanet) 19 июля 2018 г.
Сьогодні, 19 липня Вахтангу Кікабідзе - 80!— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 19 июля 2018 г.
Довгі літа гідної людині, чоловікові і громадянину!
"Если бы я был украинцем и мне было бы не 80, а хотя бы 55, я бы тоже был в АТО" pic.twitter.com/QAXz1H6xXK
"Чито грито": Вахтанг Кикабидзе 40 лет назад, каким его любил весь Советский Союз. Пожелаем ему в день 80-летия здоровья pic.twitter.com/ovuDdO4K5V— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июля 2018 г.
Вахтангу (Буба) Кикабидзе сегодня 80 лет. Юбилей. 19.07.1938.☺️ pic.twitter.com/MQrKchob19— Alexander (@avaza1972) 19 июля 2018 г.
Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе празднует 80-летие https://t.co/hdjshINRSn— BELTA.BY (@beltanews) 19 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе признался, что любит Россию и русский народ.