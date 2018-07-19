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"Спасибо, батоно!" В сети ажиотаж из-за дня рождения легендарного Кикабидзе

1.1тЧитать новость на украинском

Известный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе празднует юбилей. Так, в четверг, 19 июля звезде исполняется 80 лет.

В сети активно поздравляют знаменитого артиста с праздником. OBOZREVATEL собрал пожелания, которые оставили поклонники творчества Кикабидзе на страницах в соцсетях.

Так, одним из первых пост о дне рождения написал сам Вахтанг Константинович.

"Ребята, а мне 80!" - радостно написал Кикабидзе на своей странице в Facebook.

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Другие пользователи также принялись поздравлять актера и певца с юбилеем.

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Как сообщал OBOZREVATEL, советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе признался, что любит Россию и русский народ.

Персона
Вахтанг Кикабидзе
Объекты
день рождения юбилей
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