"Спасибо, батоно!" В сети ажиотаж из-за дня рождения легендарного Кикабидзе

Известный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе празднует юбилей. Так, в четверг, 19 июля звезде исполняется 80 лет.

В сети активно поздравляют знаменитого артиста с праздником. OBOZREVATEL собрал пожелания, которые оставили поклонники творчества Кикабидзе на страницах в соцсетях.

Так, одним из первых пост о дне рождения написал сам Вахтанг Константинович.

"Ребята, а мне 80!" - радостно написал Кикабидзе на своей странице в Facebook.

Другие пользователи также принялись поздравлять актера и певца с юбилеем.

Сьогодні День Народження Великого Вахтанга Костянтиновича Кікабідзе.

Спасибо, Батоно!

გმადლობთ, ბატონო! pic.twitter.com/eMb5bp1po6 — Ahmad (@AlAhmediya) 19 июля 2018 г.

Сьогодні, 19 липня Вахтангу Кікабідзе - 80!

Довгі літа гідної людині, чоловікові і громадянину!



"Если бы я был украинцем и мне было бы не 80, а хотя бы 55, я бы тоже был в АТО" pic.twitter.com/QAXz1H6xXK — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 19 июля 2018 г.

"Чито грито": Вахтанг Кикабидзе 40 лет назад, каким его любил весь Советский Союз. Пожелаем ему в день 80-летия здоровья pic.twitter.com/ovuDdO4K5V — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июля 2018 г.

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе празднует 80-летие https://t.co/hdjshINRSn — BELTA.BY (@beltanews) 19 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе признался, что любит Россию и русский народ.