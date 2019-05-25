Сожгли триколор: украинцы сорвали концерт звездной фанатки Путина в Одессе

В Одессе 24 мая прошел митинг против концерта российской певицы, экс-звезды группы "Серебро" Елены Темниковой, которая признавалась в любви к президенту РФ Владимиру Путину.

Активисты собрались возле ночного клуба "Ибица", где она должна была выступить, и сожгли флаг страны-агрессора, передает "Думская".

Елена Темникова - фанатка Путина

"Мы хотим пообщаться с администратором клуба и проинформировать людей, кто такая эта Темникова. У нас есть вопросы к пограничникам и СБУ, которые почему-то не запретили ей въезд в Украину", — сказал организатор акции Демьян Ганул.

Он уточнил, что устраивать концерт фанатки преступника, организовавшего захват Крыма и Донбасса, аморально. Акцию активисты назвали мирной. Они разошлись после того, как расклеили антипутинские листовки и сожгли флаг. В итоге украинцы добились своего – концерт был сорван.

Афиша концерта Темниковой а Одессе Фото: "Думская"

Активисты в Одессе провели акцию против концерта Фото: "Думская"

Активисты с плакатами против "подруги Путина" Фото: "Думская"

Антипутинская листовка Фото: "Думская"

Активисты в Одессе Фото: "Думская"

Активисты против Темниковой в Одессе Фото: "Думская"

Акция против Темниковой в Одессе Фото: "Думская"

Российский флаг горит Фото: "Думская"

Антипутинские листовки в Одессе Фото: "Думская"

Активисты готовятся сжечь российский флаг Фото: "Думская"

Российский флаг сгорел Фото: "Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Темникова часто впечатляет сеть пикантными снимками с отдыха. Недавно в Украине разгорелся скандал, потому что она собралась ехать в Одессу с концертом.

Артистка уже выступала в Киеве в 2018 году и призналавась, что является большой фанаткой Путина и считает себя "советской".

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