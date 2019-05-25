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Сожгли триколор: украинцы сорвали концерт звездной фанатки Путина в Одессе

7.3тЧитать материал на украинском

В Одессе 24 мая прошел митинг против концерта российской певицы, экс-звезды группы "Серебро" Елены Темниковой, которая признавалась в любви к президенту РФ Владимиру Путину.

Активисты собрались возле ночного клуба "Ибица", где она должна была выступить, и сожгли флаг страны-агрессора, передает "Думская".

Елена Темникова - фанатка Путина

Елена Темникова - фанатка Путина

"Мы хотим пообщаться с администратором клуба и проинформировать людей, кто такая эта Темникова. У нас есть вопросы к пограничникам и СБУ, которые почему-то не запретили ей въезд в Украину", — сказал организатор акции Демьян Ганул.

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Он уточнил, что устраивать концерт фанатки преступника, организовавшего захват Крыма и Донбасса, аморально. Акцию активисты назвали мирной. Они разошлись после того, как расклеили антипутинские листовки и сожгли флаг. В итоге украинцы добились своего – концерт был сорван.

Афиша концерта Темниковой а Одессе

Афиша концерта Темниковой а Одессе

Фото: "Думская"

Активисты в Одессе провели акцию против концерта

Активисты в Одессе провели акцию против концерта

Фото: "Думская"

Активисты с плакатами против "подруги Путина"

Активисты с плакатами против "подруги Путина"

Фото: "Думская"

Антипутинская листовка

Антипутинская листовка

Фото: "Думская"

Активисты в Одессе

Активисты в Одессе

Фото: "Думская"

Активисты против Темниковой в Одессе

Активисты против Темниковой в Одессе

Фото: "Думская"

Акция против Темниковой в Одессе

Акция против Темниковой в Одессе

Фото: "Думская"

Российский флаг горит

Российский флаг горит

Фото: "Думская"

Антипутинские листовки в Одессе

Антипутинские листовки в Одессе

Фото: "Думская"

Активисты готовятся сжечь российский флаг

Активисты готовятся сжечь российский флаг

Фото: "Думская"

Российский флаг сгорел

Российский флаг сгорел

Фото: "Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Темникова часто впечатляет сеть пикантными снимками с отдыха. Недавно в Украине разгорелся скандал, потому что она собралась ехать в Одессу с концертом.

Артистка уже выступала в Киеве в 2018 году и призналавась, что является большой фанаткой Путина и считает себя "советской".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
УкраинаОдесса
Теги
шоу-бизнесконцертпротест
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Дебилы, блядь.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Мартененко-Хуйло Сергей, Хохлы дебилы, блядь!
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0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Яворский Сергей,забыл написать, что какцапы.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
даже если бы сорвали концерт и что? люди, украинцы между прочим, купили билеты, пришли послушать музыку, а кто то, тоже украинцы между прочим, не дали им этого сделать! Путин, с досады, плачет в уголке?! так ведь нет, в пролете только укры!
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2 из 4 ответов | показать все
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Луцький Руслан, я уже знаю что украинцы крайне быдловаты и неспособны выражаться человеческим языком, ты то что мне хочешь доказать? что укры тупое быдло? я и так по тебе вижу! или что украинцы без билета на концерт шли?
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Зееленфройнд Викентий, а с чего ты взяло, что они покупали? или ты думаешь, что ватной шлюхе кто тотзаплатит без выступления?)) деньги за билеты организаторы вернут, а шлюха вернется в педерацию с хуем во рту)
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Иванов Петр
Иванов Петр
"украинцы сорвали концерт "- опечатка или болезнь мозга? Какие нах украинцы? Сопливые под руководством больных майдаунов.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Иванов Петр,опечатка у тебя в голове когда говоришь, что у тебя есть мозг,а там на самом деле вата.
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