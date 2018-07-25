"Согласна!" Тодоренко выходит замуж за певца из России

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца, бывшего вокалиста группы "SMASH!" Влада Топалова.

Так, Влад сделал Регине предложение во время их совместного отдыха на острове Корсика. Снимки с обручальным кольцом размещены в Instagram-аккаунтах влюбленных.

Топалов опубликовал пост, в котором спросил Тодоренко о том, согласна ли она выйти за него замуж. Таким образом пара словно обручилась в режиме онлайн.

Регина подтвердила в социальной сети, что ответила на предложение согласием.

Поклонники пары искренне поздравляют новоиспеченных жениха и невесту в комментариях:

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что ведущая Регина Тодоренко закрутила роман с певцом Владом Топаловым начала появляться в СМИ еще с января 2018 года. Пара постоянно подогревала слухи, публикуя спорные совместные фото в социальных сетях. Недавно Регина подтвердила, что между ней и Владом действительно развиваются романтические отношения.