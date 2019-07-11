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"Сногсшибательно!" Каменских в откровенном наряде свела с ума публику на Atlas Weekend

2.4т Читать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) вызвала фурор выступлением на масштабном музыкальном фестивале Atlas Weekend-2019, который стартовал в Киеве 10 июля.

Звезда представила поклонникам пять популярных песен: "Это моя ночь", "Тримай", "Рeligroso", "Попа Как у Ким", и "Обіцяю" (чтобы посмотреть полное выступление Каменских, проскролльте до конца страницы).

Так, певица вышла на сцену в эффектном и откровенном образе. На ней было прозрачное боди поверх белого бюстгальтера, на котором красовались крестики с камнями, черные колготки и бахрома. Внимание многих привлек аксессуар на лице, который выглядит, как очки. Образ дополнил яркий макияж, подчеркивающий выразительные глаза.

Настя Каменских на Atlas Weekend-2019

Настя Каменских на Atlas Weekend-2019

instagram/kamenskux

Выступление сопровождалось горячими танцами полураздетых девушек, за которыми мужская половина зрителей наблюдала буквально с открытыми ртами. Поклонники остались в восторге от выхода и образа Каменских, хотя наряд некоторым все же показался слишком откровенным из-за обнаженных ягодиц.

Каменских на Atlas - горячие танцы

Каменских на Atlas - горячие танцы

кадр из видео

"Как круто, Потап, тебе чертовски повезло", "Даже не узнал Настю. Сногсшибательно выглядит и похудела даже вроде", "Шикарная. И костюмы супер. (А вот недавно в Одессе, все же был перебор)", "Роскошная", "Атмосфера супер", "Вау, какое бомбезное выступление", "Ну, Настя дает! Прикид, конечно, улет, стилиста не хватает, но поет она здорово", "Какая же красивая и шикарная Анастасия! На шоу-балет можно смотреть бесконечно", "Потапа не смущают столь откровенные наряды Насти? И что на ее попу смотрят все", – отреагировали поклонники.

"Сногсшибательно!" Каменских в откровенном наряде свела с ума публику на Atlas Weekend

Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

"Сногсшибательно!" Каменских в откровенном наряде свела с ума публику на Atlas Weekend

Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

"Сногсшибательно!" Каменских в откровенном наряде свела с ума публику на Atlas Weekend

Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

Необычный аксессуар в виде очков

Необычный аксессуар в виде очков

Кадр из видео

"Сногсшибательно!" Каменских в откровенном наряде свела с ума публику на Atlas Weekend
"Сногсшибательно!" Каменских в откровенном наряде свела с ума публику на Atlas Weekend
"Сногсшибательно!" Каменских в откровенном наряде свела с ума публику на Atlas Weekend
"Сногсшибательно!" Каменских в откровенном наряде свела с ума публику на Atlas Weekend

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Настя Каменских тоже выступала на Atlas Weekend. Помимо своих известных песен она тогда презентовала "LOMALO", которая пришлась по вкусу поклонникам.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина Киев
Теги
музыка Фестиваль шоу-бизнес
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