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''Слава Богу!'' Украинская певица после тяжелой болезни порадовала "здоровой" внешностью

25.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Евгения Власова, которая в конце 2017 года попала в реанимацию с тяжелым недугом, порадовала фанов "здоровой" внешностью.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько свежих фото, рассказав о новых проектах и планах.

"Друзья!Все вы знаете о моих непростых периодах в жизни. Эти периоды есть в жизни каждого из нас,у каждого свой рай и ад...Но жизнь стоит того,чтобы жить её не смотря ни на что", - отметила Власова.

"Год,мне ничего нельзя было делать, очень многое, касательно активного спорта, занятий вокалом… О, Боже… В общем многое мне пришлось принять, понять, обработать. И вот теперь совместно с моими партнерами мы кое-что задумали!" - сообщила певица.

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Фолловеры Власовой тут же обратили внимание на ее внешность, о чем написали в комментариях под снимками.

"Женечка, вы так похорошели. Рада за вас", "Слава Богу! Вы поправились", "Женя, отлично выглядите", "Красотка, хорошо, что все обошлось", "Храни и далее вас Господь, Женя", - указали фолловеры звезды.

''Слава Богу!'' Украинская певица после тяжелой болезни порадовала "здоровой" внешностью

Как писал ранее OBOZREVATEL, в конце 2017 года Евгения Власова оказалась в больнице с тяжелым диагнозом. Певице сделали четыре операции. В связи с осложнениями, которые возникли из-за хирургического вмешательства, певица некоторое время совершенно не покидала дом, где проходила длительную реабилитацию. Уже в феврале 2018 года Власова отмечала, что ее самочувствие заметно улучшилось.

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Персона
Евгения Власова
Место
Украина
Теги
соцсетиInstagram
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Чей Крым уже ответила или обратно в реанимацию хочет?
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