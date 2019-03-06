''Слава Богу!'' Украинская певица после тяжелой болезни порадовала "здоровой" внешностью

Украинская певица Евгения Власова, которая в конце 2017 года попала в реанимацию с тяжелым недугом, порадовала фанов "здоровой" внешностью.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько свежих фото, рассказав о новых проектах и планах.

"Друзья!Все вы знаете о моих непростых периодах в жизни. Эти периоды есть в жизни каждого из нас,у каждого свой рай и ад...Но жизнь стоит того,чтобы жить её не смотря ни на что", - отметила Власова.

"Год,мне ничего нельзя было делать, очень многое, касательно активного спорта, занятий вокалом… О, Боже… В общем многое мне пришлось принять, понять, обработать. И вот теперь совместно с моими партнерами мы кое-что задумали!" - сообщила певица.

Фолловеры Власовой тут же обратили внимание на ее внешность, о чем написали в комментариях под снимками.

"Женечка, вы так похорошели. Рада за вас", "Слава Богу! Вы поправились", "Женя, отлично выглядите", "Красотка, хорошо, что все обошлось", "Храни и далее вас Господь, Женя", - указали фолловеры звезды.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в конце 2017 года Евгения Власова оказалась в больнице с тяжелым диагнозом. Певице сделали четыре операции. В связи с осложнениями, которые возникли из-за хирургического вмешательства, певица некоторое время совершенно не покидала дом, где проходила длительную реабилитацию. Уже в феврале 2018 года Власова отмечала, что ее самочувствие заметно улучшилось.

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