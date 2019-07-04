Скоро замуж? Никитюк взволновала сеть сообщением после свадьбы Тодоренко

Украинская телеведущая Леся Никитюк поймала букет на свадьбе своей подруги и коллеги по шоу "Орел и Решка" Регины Тодоренко.
В среду, 3 июля Тодоренко и ее супруг Влад Топалов отметили пышное торжество в Сорренто (Италия). Никитюк, помимо того, что поймала свадебный букет, также трогательно поздравила подругу-невесту на личной странице в Instagram.
Леся Никитюк и Регина Тодоренко
Детектор медіа
"Последний раз, твои глаза так сияли, когда мы в 2015-м купили 10 кг устриц в Намибии. Будь счастлива, и пусть будет здоров маленький Ми (сын Тодоренко и Топалова). Ах да... Я поймала букет", – написала Никитюк.
My congratulations 🎉🍾🎈🎊 Останній раз, твої очі так сяяли, коли ми в 2015му купили 10 кг устриць в Намібії😁Будь щаслива, і хай буде здоровий маленький Мі 🥰 P.s. Ах да...я зловила букет( фото в сторіс)🙈😜💐 @reginatodorenko @vladtopalovofficial #лесяникитюк #italy #friends #wedding
Поклонники Леси массово начали писать ей о том, что она выйдет замуж вслед за Региной, так как поймать букет невесты – символ скорой свадьбы.
Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.
Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Сорренто, Италия.
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