Скоро замуж? Никитюк взволновала сеть сообщением после свадьбы Тодоренко

Украинская телеведущая Леся Никитюк поймала букет на свадьбе своей подруги и коллеги по шоу "Орел и Решка" Регины Тодоренко.

В среду, 3 июля Тодоренко и ее супруг Влад Топалов отметили пышное торжество в Сорренто (Италия). Никитюк, помимо того, что поймала свадебный букет, также трогательно поздравила подругу-невесту на личной странице в Instagram.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко Детектор медіа

"Последний раз, твои глаза так сияли, когда мы в 2015-м купили 10 кг устриц в Намибии. Будь счастлива, и пусть будет здоров маленький Ми (сын Тодоренко и Топалова). Ах да... Я поймала букет", – написала Никитюк.

Поклонники Леси массово начали писать ей о том, что она выйдет замуж вслед за Региной, так как поймать букет невесты – символ скорой свадьбы.

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Сорренто, Италия.

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