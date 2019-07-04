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Скоро замуж? Никитюк взволновала сеть сообщением после свадьбы Тодоренко

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поймала букет на свадьбе своей подруги и коллеги по шоу "Орел и Решка" Регины Тодоренко.

В среду, 3 июля Тодоренко и ее супруг Влад Топалов отметили пышное торжество в Сорренто (Италия). Никитюк, помимо того, что поймала свадебный букет, также трогательно поздравила подругу-невесту на личной странице в Instagram.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко

Леся Никитюк и Регина Тодоренко

Детектор медіа

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"Последний раз, твои глаза так сияли, когда мы в 2015-м купили 10 кг устриц в Намибии. Будь счастлива, и пусть будет здоров маленький Ми (сын Тодоренко и Топалова). Ах да... Я поймала букет", – написала Никитюк.

Поклонники Леси массово начали писать ей о том, что она выйдет замуж вслед за Региной, так как поймать букет невесты – символ скорой свадьбы.

Скоро замуж? Никитюк взволновала сеть сообщением после свадьбы Тодоренко
Скоро замуж? Никитюк взволновала сеть сообщением после свадьбы Тодоренко
Скоро замуж? Никитюк взволновала сеть сообщением после свадьбы Тодоренко
Скоро замуж? Никитюк взволновала сеть сообщением после свадьбы Тодоренко

Отметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов официально женаты с октября 2018 года. Пара тайно расписалась в Москве, тогда Регина была на 7 месяце беременности, из-за чего молодоженам пришлось отказаться от пышного торжества.

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Персоны
Леся НикитюкРегина ТодоренкоВлад Топалов
Тег
шоу-бизнес
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