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Скандальная Лорак похвасталась престижной российской наградой

1.1тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая ранее стала жертвой публичной супружеской измены, похвасталась очередной престижной российской наградой.

Она опубликовала в Instagram фото со звездной премией "Прорыв года 2018", полученной за ее шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".

"Шоу Дива признано лучшим в номинации "Концертное шоу года 2018"! Бьем рекорды! Браво лучшему режиссёру Олегу Бондарчуку! Браво всей команде!" - написала артистка.

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Отметим, что церемония награждения прошла в Москве. Организаторы также вручили певице путевку на Мальдивы.

Напомним, ранее Лорак высмеяли за премию от Russian Music Box. Пользователи сети заявили, что ей удалось получить награду, так как ее просто пожалели.

Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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