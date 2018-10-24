Скандальная Лорак похвасталась престижной российской наградой

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая ранее стала жертвой публичной супружеской измены, похвасталась очередной престижной российской наградой.

Она опубликовала в Instagram фото со звездной премией "Прорыв года 2018", полученной за ее шоу "Дива" в номинации "Лучшее концертное шоу".

"Шоу Дива признано лучшим в номинации "Концертное шоу года 2018"! Бьем рекорды! Браво лучшему режиссёру Олегу Бондарчуку! Браво всей команде!" - написала артистка.

Отметим, что церемония награждения прошла в Москве. Организаторы также вручили певице путевку на Мальдивы.

Напомним, ранее Лорак высмеяли за премию от Russian Music Box. Пользователи сети заявили, что ей удалось получить награду, так как ее просто пожалели.