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Скандал с Лободой в аэропорту Москвы: певица объяснила истерику

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива Светлана Лобода, которая ранее устроила матерный скандал в аэропорту "Шереметьево" (Москва) из-за того, что ей пришлось пешком идти от самолета к вип-залу, прокомментировала инцидент.

Вспышку гнева артистка в интервью порталу Super объяснила тем, что она нетерпима к непрофессионализму (видео скандала смотрите ниже).

Скандал с Лободой в аэропорту Москвы: певица объяснила истерику

Фото: facebook.com

"У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие", - подчеркнула она.

Причину спешки звезда объяснила тем, что якобы торопилась на репетицию важной премьеры в центре Москвы. Тем не менее, насколько можно судить по видео, на скандал с нецензурными поучениями персонала у знаменитости время все же нашлось.

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"Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств", - продолжила она.

Как добавила певица, на данном этапе она ждет объяснений от представителей аэропорта.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Лобода разозлила фанатов вульгарным фото. Снимок был сделан во время зимнего отдыха звезды на Мальдивах.

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Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесвидеоскандалыНовости России
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Все люди как люди....А она украинка
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Посолить Лобода в тюрьму!!
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