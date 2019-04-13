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Шоу не будет: украинский продюсер сделал прогноз по судьбе Лазарева на Евровидении

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Представитель России на песенном конкурсе Евровидение-2019 Сергей Лазарев не сможет победить в Тель-Авиве из-за слабой песни.

Такое мнение выразил композитор и музыкальный продюсер Евровидения в Украине Руслан Квинта в интервью для программы "Слава+" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я давно слежу за конкурсом и не вижу Сергея Лазарева в фаворитах. Все ему сулят победу, но я в этом сомневаюсь", – отметил он.

Шоу не будет: украинский продюсер сделал прогноз по судьбе Лазарева на Евровидении
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Квинта считает, что песня Лазарева Scream для конкурса является очень слабой и однообразной, и в ней нет "made in Russia". К тому же лиризм композиции не позволит сделать шоу.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

Scream

"Для меня это очень важно, когда представлена краска и палитра твоей страны. Если Лазарев делает шоу, то, возможно, нужна песня для номера. Он уже выступал на Евровидении с песней, там был очень крутой номер. Это было шоу. Здесь он решил сыграть в песню, не будет никакого шоу. Она балладная, лирическая, я не вижу в ней "made in". Я не видел в этой песне артиста Лазарева, индивидуального исполнителя, который поет всю жизнь такие песни, по которым мы его можем позиционировать", – сказал продюсер.

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Тема
Евровидение-2019
Персоны
Сергей ЛазаревРуслан Квинта
Тег
Евровидение
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Smith Lera
Smith Lera
Яка може буди індивідуальність у мокши лишень болото. А так намагається повторити португальця.
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