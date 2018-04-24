Шило у Дудя: что известно о вокалисте "Кровостока"

Во вторник, 24 апреля, вышло очередное интервью популярного российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя.

В свежем выпуске передачи "вДудь" он поговорил с вокалистом популярной российской группы "Кровосток" под псевдо Шило. "Обозреватель" предлагает узнать, что известно об этом музыканте.

Настоящее имя артиста - Антон Черняк. Вместе с Дмитрием Файндюхайном в 2003 году они и создали коллектив "Кровосток". Его отличительной чертой являются резкая нецензурная лирика в своеобразном монотонном исполнении.

Шило Кадр из видео

Себя Антон, несмотря на нецензурные тексты, причисляет к людям интеллигентным, так как по образованию является художником (успешно окончил МГАХУ памяти 1905 года). Но практиковаться в данном виде искусства не стал, так как считает глупым выполнять редакционные задания в журналах.

Долго время Шило перебивался разными заработками. Пробовал себя в качестве бармена, но был уволен, так как вместе с мусором часто выносил с рабочего места бутылки дорогого алкоголя. Работал обвальщиком на мясокомбинате.

В начале двухтысячных "Кровосток" являлся новым и непонятным явлением и был на слуху у публики. Затем на некоторое время пошел спад в их популярности, однако рэперы не перестают радовать своих поклонников новыми песнями. На сегодня у коллектива насчитывается шесть студийных альбомов и девять видеоклипов.

Шило совсем не заботит имидж рэпера. Черняку больше хочется, чтобы его в первую очередь принимали как художника, а не как скандально известного артиста. По этой причине музыкант не сменил родные Текстили (район Москвы) на центр российской столицы.

Посмотреть интервью Дудя с Антоном Черняком (Шило) можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", недавно Юрий Дудь признался в любви к Украине.