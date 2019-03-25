"Мне больно": клип украинского певца о Карпатах вызвал ажиотаж в сети

Клип "Бачу промені" украинского певца Андрее Kishe о сохранении природы Карпат набрал больше миллиона просмотров на YouTube и сотни восторженных комментариев (чтобы посмотреть видео, проскрольте новость в самый низ).

"Это результат борьбы и тяжелого труда над песней "Бачу промені", приехав в Карпаты на сьемки клипа, я окончательно и бесповоротно влюбился в энергетику и мощь этого места. Тема для клипа была выбрана сразу. Мне больно думать, что столетние ели гибнут от руки человека. Клип "Бачу промені" мотивационный "коучинг" о том, как добиваться поставленных целей, не боятся идти выбранным путем", — сказал Kishe, передает его пресс-служба.

Kishe также попал в номинацию лучший певец года на всеукраинской премии "Золота жар-птиця". "Моя команда верит, что музыка не только для развлечения, но и для глубоких мыслей, важных целей и задач. Я счастлив, что целый миллион Украинцев посмотрел клип " Бачу промені" и проникся идеей сохранить природные богатства нашей родины. Мы идем к своей вершине не смотря ни на что, много людей благодарят меня за песню " Бачу промені", она вдохновляет их мечтать", — добавил он.

В комментариях к видео расхвалили работу певца, отметив глубокий смысл и важность поднятой им проблемы.

"Очень крутой клип! Песня шикарная! Спасибо вам, Кише! Дерзайте дальше! Удачи вам и успехов!﻿", "Достойная работа! Мотивационная песня, мне очень понравилась!﻿", "Классная песня. Очень круто получилось. Действительно мало сейчас такой хорошей музыки", — написали в комментариях.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинский певец MELOVIN, финалист "Евровидения-2018" в Португалии, презентовал в сети клип к своей новой лирической композиции "З тобою, зі мною, і годі". Съемки видео, как рассказали представители артиста, прошли не без приключений.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.