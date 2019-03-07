Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения

Баба Доцька из Коломыи сняла яркую пародию на хит Siren Song украинской певицы MARUV, с которой она победила в Национальном отборе на Евровидение-2019.

Так, видео было опубликовано на YouTube-канале исполнительницы. "Мы стремились сохранить суть песни, ведь это пародия, срамные частушки оказались идеальной основой новой песни", — прокомментировала свою пародию под названием "Йди суда" Баба Доцька (видео смотрите ниже).

Фото: vikna.if.ua

Скриншот с видео

Скриншот с видео

В сети достойно оценили ролик, отметив, что получилось очень круто и даже лучше оригинала.

"Классно", "Очень сильно", "Марув отдыхает", "Классный ролик — смеялись весь день", "Получше оригинала", — написали люди.

Напомним, что MARUV победила в Национальном отборе на Евровидение-2019. Именно она должна была представлять Украину на международной арене. Однако договор, который певице нужно было подписать, она сочла неприемлемым, поэтому отказалась от участия в конкурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала вокруг MARUV и Общественного телерадиовещателя Украина отказалась участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2019 году.

Место певицы в рейтингах букмекеров неожиданно заняла довольно неординарная группа Hatari, которая представит на конкурсе Исландию. Как пошутили пользователи сети, впечатление от номера Hatari такое, будто MARUV и рокеры Rammstein объединили свои усилия. Музыканты вышли на сцену в латексных костюмах с шипами и элементами БДСМ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!