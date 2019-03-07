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Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения

136.9тЧитать материал на украинском

Баба Доцька из Коломыи сняла яркую пародию на хит Siren Song украинской певицы MARUV, с которой она победила в Национальном отборе на Евровидение-2019.

Так, видео было опубликовано на YouTube-канале исполнительницы. "Мы стремились сохранить суть песни, ведь это пародия, срамные частушки оказались идеальной основой новой песни", — прокомментировала свою пародию под названием "Йди суда" Баба Доцька (видео смотрите ниже).

Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения

Фото: vikna.if.ua

Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения

Скриншот с видео

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Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения

Скриншот с видео

В сети достойно оценили ролик, отметив, что получилось очень круто и даже лучше оригинала.

"Классно", "Очень сильно", "Марув отдыхает", "Классный ролик — смеялись весь день", "Получше оригинала", — написали люди.

Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения
Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения
Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения
Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения

Напомним, что MARUV победила в Национальном отборе на Евровидение-2019. Именно она должна была представлять Украину на международной арене. Однако договор, который певице нужно было подписать, она сочла неприемлемым, поэтому отказалась от участия в конкурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала вокруг MARUV и Общественного телерадиовещателя Украина отказалась участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2019 году.

Место певицы в рейтингах букмекеров неожиданно заняла довольно неординарная группа Hatari, которая представит на конкурсе Исландию. Как пошутили пользователи сети, впечатление от номера Hatari такое, будто MARUV и рокеры Rammstein объединили свои усилия. Музыканты вышли на сцену в латексных костюмах с шипами и элементами БДСМ.

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DROM DROMADER
DROM DROMADER
Северг Олег, Не ври, тролль. В России такой тип лица - это признак чистокровного кацапа.
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DROM DROMADER
DROM DROMADER
Вы полагаете, что это смешно? Это глупо. Нашли о чём вспоминать.
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Северг Олег
Северг Олег
Хрень какая то. Но что харрактерно - галичане типичная татарва или помесь татарвы с евреями. В Росии такой тип лица это типичный признак еврейского происхождения. Тут нет ничего славянского. И вся Украина такая кстати. Вся из помеси состоит
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