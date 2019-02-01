''Серьезно не отношусь'': Ахеджакова высмеяла мужа Пугачевой

Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова прокомментировала скандал, который на днях разгорелся между ней и комиком Максимом Галкиным. Так, артистка заявила, что если бы муж певицы Аллы Пугачевой так остро не отреагировал на ее слова, никакого конфликта не было бы.

Кроме того, Ахеджакова отметила, что не относится серьезно к творчеству юмориста, пишет "Комсомольская правда".

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"Он раздул скандал, мол актриса Ахеджакова мешает его свободе творчества, "перекрыла кислород". Очень смешно, тем более, что я серьезно не отношусь к его творчеству", - говорит артистка.

По ее словам, номер, который Галкин показал на празднике театра "Современник", обидел ее.

"Я сидела вся красная, у меня сердце выскакивало, я тут же выбежала из зала, оделась и ушла. Я не хочу, чтобы над моей гражданской позицией, от которой я не отрекусь, насмехались. Галкин ее публично высмеял, причем, как я думаю, за хороший гонорар. Мол, неймется старушке Ахеджаковой, за Россию она болеет, идиотка. Ей больше всех надо, пристала с вопросами к президенту, прицепилась как клоп. В таком свете, и с такой интонацией Галкин меня показывает не первый раз. За что он так меня обрызгал? Тем более это произошло на празднике театра, в котором я работаю 40 лет", - добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, конфликт разгорелся после того, как Галкин попытался высмеять взгляды и гражданскую позицию Ахеджаковой. В ответ она заявила, что комик не имеет права пользоваться ее именем, чтобы смешить зрителя.

После этого Галкин оправдался за свое выступление, заверив, что не ставил целью оскорбить или унизить кого-либо. Комик попросил не лишать его права на свободу слова.

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