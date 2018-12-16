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Седокова празднует день рождения: топ самых пошлых фото певицы

4.1тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 16 декабря, скандальная украинская певица Анна Седокова празднует свой день рождения. Артистке исполнилось 36 лет.

Эпатажная исполнительница, внешностью которой восхищаются миллионы фанатов, никогда не стеснялась появляться на публике в откровенных, а иногда даже и весьма дерзких образах, при этом нередко позируя обнаженной для известных глянцев. OBOZREVATEL предлагает подборку самых смелых фотографий известной певицы.

Анна Седокова родилась в 1982 году в Киеве. Артистка строила свою карьеру в нескольких коллективах, однако настоящая известность пришла к ней в 2002-м, когда она стала одной из участниц "золотого" состава украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

Анна Седокова

Анна Седокова

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В мае 2004 года Анна покинула группу, вышла замуж за футболиста "Динамо" Валентина Белькевича и родила дочь Алину. Однако вскоре решила вернуться на сцену.

Анна Седокова

Анна Седокова

Журнал Maxim

Анна Седокова

Анна Седокова

Журнал Maxim

Помимо музыкальной карьеры Седокова также снималась в нескольких фильмах, среди которых украинский мюзикл "Золушка", картины "Новогоднее ограбление", "Беременный" и многие другие. Также Анна неоднократно участвовала в фотосессиях для глянцевых журналов. В том числе и мужских изданий, где она позировала обнаженной.

Анна Седокова

Анна Седокова

Журнал Maxim

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Анна Седокова

Анна Седокова

Журнал Maxim

Анна Седокова

Анна Седокова

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Анна Седокова

Анна Седокова

Журнал Maxim

Анна Седокова

Анна Седокова

Журнал Maxim

Анна Седокова

Анна Седокова

Pressa.tv

Анна Седокова

Анна Седокова

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Анна Седокова

Анна Седокова

Pressa.tv

Седокова успела построить весьма успешную телевизионную карьеру – она была ведущей более десятка проектов на украинском телевидении и РосТВ.

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Что касается личной жизни Седоковой – Анна несколько раз была замужем: дважды официально, а также имела два гражданских брака. Певица воспитывает троих детей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о новом романе с известным российским спортсменом.

После длительного перерыва в отношениях и скандального развода, 35-летняя певица призналась, что у нее есть новый парень. В окружении Седоковой отметили, что она встречается с молодым и перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым

Персона
Анна Седокова
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