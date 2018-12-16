Седокова празднует день рождения: топ самых пошлых фото певицы

В воскресенье, 16 декабря, скандальная украинская певица Анна Седокова празднует свой день рождения. Артистке исполнилось 36 лет.

Эпатажная исполнительница, внешностью которой восхищаются миллионы фанатов, никогда не стеснялась появляться на публике в откровенных, а иногда даже и весьма дерзких образах, при этом нередко позируя обнаженной для известных глянцев. OBOZREVATEL предлагает подборку самых смелых фотографий известной певицы.

Анна Седокова родилась в 1982 году в Киеве. Артистка строила свою карьеру в нескольких коллективах, однако настоящая известность пришла к ней в 2002-м, когда она стала одной из участниц "золотого" состава украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

Анна Седокова Журнал Maxim

В мае 2004 года Анна покинула группу, вышла замуж за футболиста "Динамо" Валентина Белькевича и родила дочь Алину. Однако вскоре решила вернуться на сцену.

Анна Седокова Журнал Maxim

Анна Седокова Журнал Maxim

Помимо музыкальной карьеры Седокова также снималась в нескольких фильмах, среди которых украинский мюзикл "Золушка", картины "Новогоднее ограбление", "Беременный" и многие другие. Также Анна неоднократно участвовала в фотосессиях для глянцевых журналов. В том числе и мужских изданий, где она позировала обнаженной.

Анна Седокова Журнал Maxim

Анна Седокова Журнал Maxim

Анна Седокова Журнал Maxim

Анна Седокова Журнал Maxim

Анна Седокова Журнал Maxim

Анна Седокова Pressa.tv

Анна Седокова Pressa.tv

Анна Седокова Pressa.tv

Седокова успела построить весьма успешную телевизионную карьеру – она была ведущей более десятка проектов на украинском телевидении и РосТВ.

Что касается личной жизни Седоковой – Анна несколько раз была замужем: дважды официально, а также имела два гражданских брака. Певица воспитывает троих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-звезда "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о новом романе с известным российским спортсменом.

После длительного перерыва в отношениях и скандального развода, 35-летняя певица призналась, что у нее есть новый парень. В окружении Седоковой отметили, что она встречается с молодым и перспективным игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым