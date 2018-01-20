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"Сделал предложение!" Потап спровоцировал фанов фото с Каменских

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Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) взбудоражил поклонников, опубликовав совместное фото с бывшей коллегой по дуэту "Потап и Настя" Настей Каменских.

Снимок артист разместил в своем Instagram-аккаунте.

"Раньше вместе пели, теперь сели и поели!" - подписал Потап снимок, на котором запечатлен с Настей. Казалось бы, ничего особенного, однако поклонники музыкантов обратили внимание на кольцо, надетой на безымянном пальце певицы.

Настя Каменских и Потап

Instagram @realpotap

Подписчики рэпера сразу же начали обсуждать их отношения с Настей и даже сделали предположение, что они уже тайно женаты.

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"Ура! Потап сделал Насте предложение!" - считают комментаторы. "Они уже давно женаты с Потапом", - выразили еще одну мысль в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Потап взбудоражил сеть изменением во внешности.

Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских
Место
СШАМайами
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