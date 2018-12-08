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''Сам завидую'': Киркоров похвалил Лорак за достижения в России

1.3тЧитать материал на украинском

Российский певец, "поп-король" эстрады Филипп Киркоров поделился анонсом ролика шоу Ани Лорак "Дива" на КремльТВ и расхвалил артистку за ее достижения и стремительную карьеру в России.

Так, концерт украинской исполнительницы покажут на российском "Первом" канале в субботу, 8 декабря вечером, о чем и сообщил одиозный исполнитель. На своей странице в Instagram Киркоров, который является также кумом Каролины Куек (настоящее имя Ани Лорак), рассыпался в комплиментах и громогласно заявил, что артистку полюбили не только в РФ, но и во всем мире.

"Могли бы мы с Каролиной мечтать еще 10 лет назад, после ее серебряной медали на "Евровидение" 2008 года в Сербии и пусть даже такого триумфального успеха нашей Shady Lady, что так невероятно удачно и счастливо сложится у нее карьера в России, и так ее полюбят здесь и не только, во всем мире полюбят, и на постсоветском пространстве. И эта невероятная искренняя любовь зрителей приведет ее к неизменным аншлагам по всей России", — не скупился на похвалу "поп-король".

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Одиозный артист заявил, что шоу-программа Лорак "собрала почти все музыкальные премии и награды", поэтому он "даже немного завидует" всем, кто сможет увидеть концерт по телевизору.

''Сам завидую'': Киркоров похвалил Лорак за достижения в России

Источник: facebook.com_pg_AniLorak

''Сам завидую'': Киркоров похвалил Лорак за достижения в России

Источник: facebook.com_pg_AniLorak

"Практически собрав все музыкальные премии и награды "За лучшее шоу-2018", Ани Лорак, наконец, покажет "жемчужину" своего творчества. На данный момент момент я и сам завидую тем, кто увидит эту чудесную сказку и высокотехнологическое шоу у себя дома на экранах ТВ", — не унимался певец.

Ранее Лорак сетовала на то, что из-за нового шоу "DIVA" вынуждена была влезть в миллионные долги. Тонны оборудования, множество сценических костюмов и задействованный персонал "влетели" ей в немалую сумму, которую придется отрабатывать несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL , Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой. вместе с украинскими коллега-гастролерами онаотхватила статуэтку премии российского "Нового радио" "Высшая лига".

Персоны
Ани ЛоракФилипп Киркоров
Место
Россия
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Неинтересна для украинцев Куёк.Зачем писать статьи о ней?Есть много достойных украинцев,о них и пишите.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Ви ще дадіть їй званіє народної артистки росії
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