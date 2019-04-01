''С первой победой!'' Российский певец неожиданно поддержал Зеленского

Российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский поздравил в Facebook Владимира Зеленского, лидера юмористической студии "Квартал 95" и кандидата в президенты Украины, с уверенной победой в первом туре президентской гонки.

При этом Лебединский раскритиковал журналиста Айдера Муждабаева, некогда своего киевского товарища, которого результаты первого тура выборов расстроили и возмутили. По словам Муждабаева, Украина проиграла информационную войну Кремлю, на выборах победит пророссийский электорат.

Алексей Лебединский, Айдер Муждабаев, Анастасия Приходько, Аркадий Бабченко в Киеве Фото: facebook.com

"Я поздравляю Украину с тем, что есть честные выборы! Поздравляю Володю, в которого я лично верю, с первой победой! Урааааа! Держу кулачки дальше за него", — отметил в своем посте Лебединский.

"А стукнутый неофит Муждабаев, "новоиспеченный украинец", еще недавно долго работавший себе в московии замглавреда большой российской провластной газеты, назвал 83 процента жителей Украины предателями и уже собрался стрелять их, несогласных, и дробить Украину. Скриншоты видели? То есть 17 процентов населения, поклонники Порошенко, должны взять пулеметики и расстрелять остальные 83 за тупость и предательство... Ну, что ж, это так мило", — добавил он.

В своем посте Лебединский также подчеркнул, что рад толерантному поведению его украинских друзей вопреки разным политическим взглядам:

"Мне очень приятно видеть, как мои украинские друзья, при всей разности симпатий и антипатий к кандидатам, не разругались и не стали оскорблять друг друга, как делают некоторые, а уважительно относятся друг к другу и к отличным мнениям, пытаются донести свою точку зрения, и делают это исключительно из чистой любви к своей стране, в чем я нисколько не сомневаюсь".

В комментариях под постом Лебединского возникли споры, далеко не все подписчики артиста разделили его мнение.

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