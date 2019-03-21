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Рыдали и вспоминали личные истории: российские звезды простились с Началовой

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В четверг, 21 марта, в Москве состоялись похороны известной российской певицы Юлии Началовой, которая трагически умерла 16 марта после продолжительной борьбы с рядом заболеваний.

Так, артистку похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища в Москве, рядом с покончившим с собой в Испании основателем телеканала НТВ, российским политологом Игорем Малашенко. Проститься с Началовой пришла едва не половина шоу-бизнеса РФ. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто был замечен на похоронах Юлии.

В большинстве звезды охотно общались с прессой около ритуального зала Троекуровского кладбища, в сам зал журналистов не пускали – любая съемка тоже была запрещена.

Гроб с телом Юлии

Гроб с телом Юлии

МК.Ru

Известные артисты Филип Киркоров, Катя Лель, Бари Алибасов, Анастасия Стоцкая, группы "Блестящие" и "Премьер-Министр" поделились своими воспоминаниями о Началовой и рассказали какие-то истории о ней. Также все они отмечали, что искренне скорбят из-за преждевременного ухода 38-летней певицы и не могут до конца поверить в случившееся.

Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая

МК.Ru

"То, что у меня сейчас в голове – это что переживают родители. Это страшное горе, когда родители хоронят детей. А когда это такие дети, когда вся страна любовалась, слушала ее песни... Солнышко, даже зимой всегда улыбалась. Невероятно красивая, добрая, нежная. Даже не верится", – со скорбью рассказал Киркоров.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

МК.Ru

"Она была талантливая, красивая и юная. Умирать такие не должны", – коротко отметил Бари Алибасов.

"Блестящие"

"Блестящие"

Утро

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Названа колоссальная стоимость места для захоронения Началовой
Бари Алибасов

Бари Алибасов

МК.Ru

Катя Лель рассказала, в свою очередь, что запомнила ее очень легкой и жизнерадостной:

"Ситуация: бессонная ночь, мы сидим в аэропорту 7 часов, а Юлия смеется. Она абсолютно оптимистичная всегда была. Может, Господь забирает таких людей, потому что им не место в таком жестоком мире. У нас были планы общие. Я узнала, что она в реанимации из прессы, я молилась. И когда узнала, опять же от прессы, что ее больше нет – это было шоковое состояние.

Катя Лель

Катя Лель

МК.Ru

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"Родители хоронят детей": Киркорова засняли на похоронах Началовой
Кирилл Андреев с супругой ("Иванушки")

Кирилл Андреев с супругой ("Иванушки")

МК.Ru

Александр Песков

Александр Песков

МК.Ru

Были и те, кто совершенно не хотел общаться с прессой. К примеру, артистка Лариса Долина, которая является крестной матерью дочери Началовой все время провела возле гроба. Как отмечали очевидцы – легендарная исполнительница смотрела в одну точку, иногда только отрывалась на то, чтобы поддержать дочь Юлии, 12-летнюю Веру.

Лариса Долина

Лариса Долина

Super

Также проститься с Началовой пришел и певец, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов. Он наотрез отказался комментировать случившееся, резко бросив фразу "дайте пройти!". Затем артист якобы начал толкать журналистов и спешно ушел в ритуальный зал.

Влад Топалов

Влад Топалов

Super

Среди прочих на похороны Началовой пришли также следующие звезды: экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин, певицы Ирина Салтыкова, Зара, юморист Александр Песков, исполнители Виктор Салтыков и Денис Клявер, актер Вячеслав Манучаров, артист Андрей Разин и многие другие. Певец Николай Басков передал траурный венок из белых цветов в память о Началовой, на церемонию он не пришел. Не пришла и примадонна Алла Пугачева, которая знала Юлию Началову с самого детства.

Венок от Баскова

Венок от Баскова

МК.Ru

Зара

Зара

МК.Ru

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С Фриске, мужьями и Паниным: всплыли неизвестные фото Началовой
Елена Борщева

Елена Борщева

МК.Ru

Александр Толмацкий (отец Децла)

Александр Толмацкий (отец Децла)

Super

Группа "Премьер-Министр"

Группа "Премьер-Министр"

МК.Ru

Денис Клявер

Денис Клявер

Super

Как известно, 38-летняя Юлия Началова последние дни своей жизни пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта сообщили о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Юлия НачаловаФилипп КиркоровЛариса ДолинаБари АлибасовКатя ЛельАнастасия СтоцкаяВлад Топалов
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Новости России
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