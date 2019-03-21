Рыдали и вспоминали личные истории: российские звезды простились с Началовой

В четверг, 21 марта, в Москве состоялись похороны известной российской певицы Юлии Началовой, которая трагически умерла 16 марта после продолжительной борьбы с рядом заболеваний.
Так, артистку похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища в Москве, рядом с покончившим с собой в Испании основателем телеканала НТВ, российским политологом Игорем Малашенко. Проститься с Началовой пришла едва не половина шоу-бизнеса РФ. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто был замечен на похоронах Юлии.
В большинстве звезды охотно общались с прессой около ритуального зала Троекуровского кладбища, в сам зал журналистов не пускали – любая съемка тоже была запрещена.
Гроб с телом Юлии
МК.Ru
Известные артисты Филип Киркоров, Катя Лель, Бари Алибасов, Анастасия Стоцкая, группы "Блестящие" и "Премьер-Министр" поделились своими воспоминаниями о Началовой и рассказали какие-то истории о ней. Также все они отмечали, что искренне скорбят из-за преждевременного ухода 38-летней певицы и не могут до конца поверить в случившееся.
Анастасия Стоцкая
МК.Ru
"То, что у меня сейчас в голове – это что переживают родители. Это страшное горе, когда родители хоронят детей. А когда это такие дети, когда вся страна любовалась, слушала ее песни... Солнышко, даже зимой всегда улыбалась. Невероятно красивая, добрая, нежная. Даже не верится", – со скорбью рассказал Киркоров.
Филипп Киркоров
МК.Ru
"Она была талантливая, красивая и юная. Умирать такие не должны", – коротко отметил Бари Алибасов.
"Блестящие"
Утро
Бари Алибасов
МК.Ru
Катя Лель рассказала, в свою очередь, что запомнила ее очень легкой и жизнерадостной:
"Ситуация: бессонная ночь, мы сидим в аэропорту 7 часов, а Юлия смеется. Она абсолютно оптимистичная всегда была. Может, Господь забирает таких людей, потому что им не место в таком жестоком мире. У нас были планы общие. Я узнала, что она в реанимации из прессы, я молилась. И когда узнала, опять же от прессы, что ее больше нет – это было шоковое состояние.
Катя Лель
МК.Ru
Кирилл Андреев с супругой ("Иванушки")
МК.Ru
Александр Песков
МК.Ru
Были и те, кто совершенно не хотел общаться с прессой. К примеру, артистка Лариса Долина, которая является крестной матерью дочери Началовой все время провела возле гроба. Как отмечали очевидцы – легендарная исполнительница смотрела в одну точку, иногда только отрывалась на то, чтобы поддержать дочь Юлии, 12-летнюю Веру.
Лариса Долина
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Также проститься с Началовой пришел и певец, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов. Он наотрез отказался комментировать случившееся, резко бросив фразу "дайте пройти!". Затем артист якобы начал толкать журналистов и спешно ушел в ритуальный зал.
Влад Топалов
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Среди прочих на похороны Началовой пришли также следующие звезды: экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин, певицы Ирина Салтыкова, Зара, юморист Александр Песков, исполнители Виктор Салтыков и Денис Клявер, актер Вячеслав Манучаров, артист Андрей Разин и многие другие. Певец Николай Басков передал траурный венок из белых цветов в память о Началовой, на церемонию он не пришел. Не пришла и примадонна Алла Пугачева, которая знала Юлию Началову с самого детства.
Венок от Баскова
МК.Ru
Зара
МК.Ru
Елена Борщева
МК.Ru
Александр Толмацкий (отец Децла)
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Группа "Премьер-Министр"
МК.Ru
Денис Клявер
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Как известно, 38-летняя Юлия Началова последние дни своей жизни пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта сообщили о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Спустя некоторое время Юлию были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.
После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она не приходила.
По словам отца певицы, они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.
Позже стало известно, что певица Юлия Началова незадолго до смерти боролась с онкологическим заболеванием – лимфомой.
На похоронах пиар-директор Началовой опровергла слухи о том, что певица болела раком. По ее словам, вскрытие показало – Началова не пережила вторую волну сепсиса (заражения крови – Ред).
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