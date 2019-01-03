Рвут Youtube: хит ''Плакала'' KAZKA установил новый рекорд

Клип группы KAZKA на песню "Плакала" побил новый рекорд, набрав за три месяца более 100 миллионов просмотров на Youtube.

Видео стало самым просматриваемым в 2018 году в Украине. На сегодняшний день клип "Плакала" просмотрели уже 105 миллионов раз.

KAZKA Instagram KAZKA

По количеству просмотров в украинском сегменте Youtube видео уступает только клипу группы "Время и Стекло" на песню "Имя 505", однако ему свои 209 миллионов просмотров удалось собрать за три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, KAZKA вновь поборются за право представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2019" в мае этого года.