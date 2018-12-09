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''Русское Рождество'': украинские звезды "отметились" на концерте в Москве

12.4тЧитать материал на украинском

Украинские артисты Ани Лорак, Вера Брежнева и группа "ВИА Гра" приняли участие в новогоднем концерте "Русское Рождество", который состоялся 8 декабря в московском "Крокус Сити Холле".

Организаторами мероприятия выступило "Русское радио". За возможность лицезреть на сцене украинских и российских звезд, зрителям пришлось выложить от 3000 до 10000 рублей (1200 - 4 000 грн. — Ред).

Видео выступлений артистов-перебежчиков появилось в Instagram. Так, Вера Брежнева похвасталась в "сториз" фрагментами своего номера с новой песней "Люди, любите друг друга".

''Русское Рождество'': украинские звезды "отметились" на концерте в Москве
''Русское Рождество'': украинские звезды "отметились" на концерте в Москве
Новости
Украинские звезды засветились на "новогоднем огоньке" в России: кто был

Ани Лорак в светлом брючном костюме исполнила перед российской публикой композицию "Сон", в клипе на которую она снялась обнаженной, вызвав фурор в сети.

Группа "ВИА Гра" в обновленном составе развлекла зрителей своей композицией "Я полюбила монстра". Стоит отметить, что из старого состава в коллективе осталась только Эрика Герцег, а новыми участницами стали Ульяна Синецкая и Ольга Меганская.

Ранее украинские артисты заявились в Кремлевский дворец в Москве на российскую государственную премию "Виктория". Сразу две награды отхватила певица Светлана Лобода, правда, получить их лично не удалось — помешал концерт в Минске. Примечательно, что исполнительница была заявлена сразу в трех номинациях. Ее коллеги-землячки Таисия Повалий, Ани Лорак и Елка отправились домой без статуэток.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские звезды-гастролеры приняли участие в записи новогоднего "огонька" российского канала "Муз-ТВ".

Персоны
Ани ЛоракВера Брежневагруппа "ВИА Гра"
Место
РоссияМосква
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