Российская звезда Instagram побаловала поклонников полностью обнаженным фото

Экс-возлюбленная российского рэпера Гуфа, популярная Instagram-блогер Айза Анохина поделилась с поклонниками полностью обнаженной фотографией.

Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Я красивая", - не без лишней скромности подписала откровенный кадр Айза. На фотографии девушка запечатлена на огромной кровати полностью обнаженной, лишь одна ее нога осталась прикрыта одеялом.

Айза Анохина Instagram @aizalovesam

Подписчики бывшей жены российского рэпера восхищенно отреагировали на пикантный кадр и рассыпались в комплиментах касательно фигуры Айзы.

"Обалденно красивое подтянутое загорелое тело", "Просто Афродита", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2016 года Айза во второй раз стала мамой. Она подарила сына своему новому возлюбленному Дмитрию Анохину.