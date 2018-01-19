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Российская звезда Instagram побаловала поклонников полностью обнаженным фото

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Экс-возлюбленная российского рэпера Гуфа, популярная Instagram-блогер Айза Анохина поделилась с поклонниками полностью обнаженной фотографией.

Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Я красивая", - не без лишней скромности подписала откровенный кадр Айза. На фотографии девушка запечатлена на огромной кровати полностью обнаженной, лишь одна ее нога осталась прикрыта одеялом.

Айза Анохина

Instagram @aizalovesam

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Американская секс-бомба поделилась обнаженным фото в постели

Подписчики бывшей жены российского рэпера восхищенно отреагировали на пикантный кадр и рассыпались в комплиментах касательно фигуры Айзы.

"Обалденно красивое подтянутое загорелое тело", "Просто Афродита", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", в октябре 2016 года Айза во второй раз стала мамой. Она подарила сына своему новому возлюбленному Дмитрию Анохину.

Персона
Айза Анохина
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