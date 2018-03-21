Роды Лободы в США: впечатляющие фото и цены "звездной" клиники

Беременная украинская певица Светлана Лобода, которая улетела в Лос-Анджелес готовиться к знаменательному событию, будет рожать в роддоме, где появились на свет дети таких знаменитостей, как Мадонна, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс и других.

Так, Светлана уехала в Лос-Анджелес вместе со своей дочкой Евой. Они разместились на вилле, аренда которой обходится почти в миллион рублей за неделю (более 17 тысяч долларов). Рожать артистка планирует в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center, пишет Life.Ru.

Элитная клиника считается одной из самых дорогостоящих в США. Примечательно, что ранее там рожали Ким Кардашьян, Мадонна, Бритни Спирс и многие российские звезды шоу-бизнеса. Стоимость родов в медучреждении обойдется Лободе примерно в три миллиона рублей (более 50 тысяч долларов).

Палата для рожениц в Cedars-Sinai Medical Center Daily Mirror

Отметим, при рождении ребенок Светланы Лободы получит американское гражданство.

Cedars-Sinai Medical Center Сайт клиники Cedars-Sinai

Новости Лобода раскрыла секреты своей беременности

Cedars-Sinai Medical Center Сайт клиники Cedars-Sinai

Как сообщал "Обозреватель", певица Светлана Лобода до сих пор не раскрыла имени отца будущего ребенка. При этом в российских СМИ массово распространяется информация, что популярная исполнительница беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein ("Рамштайн") Тилля Линдеманна.