УкрEngРус
Регистрация
СпортДля неё

Роды Лободы в США: впечатляющие фото и цены "звездной" клиники

3.8тЧитать новость на украинском

Беременная украинская певица Светлана Лобода, которая улетела в Лос-Анджелес готовиться к знаменательному событию, будет рожать в роддоме, где появились на свет дети таких знаменитостей, как Мадонна, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс и других.

Так, Светлана уехала в Лос-Анджелес вместе со своей дочкой Евой. Они разместились на вилле, аренда которой обходится почти в миллион рублей за неделю (более 17 тысяч долларов). Рожать артистка планирует в VIP-клинике Cedars-Sinai Medical Center, пишет Life.Ru.

Элитная клиника считается одной из самых дорогостоящих в США. Примечательно, что ранее там рожали Ким Кардашьян, Мадонна, Бритни Спирс и многие российские звезды шоу-бизнеса. Стоимость родов в медучреждении обойдется Лободе примерно в три миллиона рублей (более 50 тысяч долларов).

Палата для рожениц в Cedars-Sinai Medical Center

Daily Mirror

Новости
"Весь Голливуд разбудит": Лобода похвасталась поющей дочерью

Отметим, при рождении ребенок Светланы Лободы получит американское гражданство.

Cedars-Sinai Medical Center

Сайт клиники Cedars-Sinai

Новости
Лобода раскрыла секреты своей беременности

Cedars-Sinai Medical Center

Сайт клиники Cedars-Sinai

Как сообщал "Обозреватель", певица Светлана Лобода до сих пор не раскрыла имени отца будущего ребенка. При этом в российских СМИ массово распространяется информация, что популярная исполнительница беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein ("Рамштайн") Тилля Линдеманна.

Персоны
Светлана Лобода (LOBODA)Светлана ЛободаТилль Линдеманн
Поделиться в Facebook

Наши блоги