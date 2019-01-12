Развод Цекало с сестрой Брежневой: какие богатства у артиста

Новость о том, что российский артист и продюсер Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой, не стала потрясением для общества.

В сети уже давно подозревали неладное в их отношениях, особенно после того, как его начали замечать в компании другой женщины. OBOZREVATEL решил разобраться, какое имущество у Цекало осталось после развода, которое он может поделить с Галушкой.

Доподлинно известно, что у артиста есть особняк площадью в 600 квадратных метров в элитном подмосковном поселке Шульгино. Его строили не один год, и постоянно возникали различные огрехи.

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Трехэтажный дом с плоской кровлей построен в скандинавском стиле. На первом этаже кирпичного особняка – большой зал для друзей и "тусовок", второй этаж – более закрытый. Внутри есть 10 спален, большая кухня, бассейн, сауна и гараж.

За недвижимостью следят охранники, которых Цекало выбирал лично. Только в строительство особняка по скромным подсчетам он вложил минимум 10 миллионов долларов, и это было еще пару лет назад. По состоянию на 2016 год стоимость дома оценивали для потенциального покупателя примерно от 140 млн. рублей и выше. За строительством Цекало наблюдал вместе со своей теперь уже экс-женой Галушкой, которая, чисто юридически, имеет право на часть имущества.

domzamkad

domzamkad

Также известно, что артист создал компанию "Среда", которая производит телепрограммы и сериалы для российских "Первого канала", "Россия-1", НТВ, "Пятый", "ТВ Центр", "РЕН ТВ", СТС, "ТВ-3". Фирма была основана в июне 2008. Соответственно на часть дохода также может претендовать Галушка. Ниже представлен список компаний, которые записаны на артиста. Однако официальных заявлений о разделе имущества пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в ноябре Цекало начали замечать с молодой брюнеткой на людях. Тогда пошли слухи, что артист развлекается на стороне.

Позже их вновь заметили вместе в Риме на Новый год. Тогда в сети закрепилось мнение, что Цекало ходит "на лево". 12 января артист все же решил пролить свет на историю. Он рассказал, что с женой уже развелся, а его новая пассия по имени Дарина и вовсе является его невестой.

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