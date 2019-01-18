''Развитие где-то на уровне пятиклассников'': Монро прошлась по ''95 кварталу'' Зеленского

Украинская травести-дива Монро высказалась о шутках студии "Квартал 95", которые ранее прозвучали в адрес певицы-трансгендера Зианджи (экс-Борис Апрель).

Так, ранее в одном из выпусков юмористического проекта "Квартала" "Лига смеха" участники пошутили над Зианджей, назвав ее "оно". Телеведущая и блогер заявила, что подобные шутки – неуместны, а уровень развития авторов находится "где-то на уровне пятиклассников". Об этом Монро рассказала в ходе пресс-конференции для издания "КП в Украине" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Вот такое чувство юмора у сценаристов "95 квартала". Для них Зианджа – "оно", они так видят эту ситуацию. Значит их уровень развития остался где-то на уровне пятиклассников. Хотя, может это неправильно, так как вдруг уровень развития пятиклассников в какой-то сельской школе намного выше, нежели уровень шуток юмористов "Квартала"? Примитив!" – разразилась критикой травести-дива.

Травести-дива Монро Скриншот из видео (YouTube)

Монро отметила, что Зиандже нужно быть готовой к подобному, так как толерантности в Украине по отношению к трансгендерам практически не существует.

Травести-дива Монро Скриншот из видео (YouTube)

"Эти шутки для людей, у которых нет своей жизни, нет своих сложившихся ценностей. Я не видела смысла что-либо доказывать, потому что это повторяется из года в год. Не стоит на это обращать внимание, нужно сказать: "ребята, вы поступили мерзко", – добавила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, после скандала с шутками о Зиандже в проекте на "1+1", телеканал сделал официальное заявление и принес извинения певице. Однако, это спровоцировало очередной скандал, так как пользователи сети не оценили обращение.

Сама же Зианджа обратилась к аудитории с вопросами о том, сколько еще она будет в Украине изгоем.

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